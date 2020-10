Kupili novog Teslu, krov otpao nakon par sati

Jedna kalifornijska porodica morala je da napravi polukružno skretanje na auto-putu nakon što im je tokom vožnje otpao krov sa "Model Y", koji su kupili samo nekoliko sati ranije u predstavništvu "Tesla motorsa".

Natanijel Galicija Čijen vozio se sa roditeljima na auto-putu 580 u novom "tesli" kada je čuo sve glasniju tutnjavu, koja se vrlo brzo pretvorila u fijuk vetra kada je krov automobila iznenada odletio iza njih.

"Pomislio sam da je prozor otvoren, ali je minut kasnije cijeli stakleni krov odletio", kaže Čijen.

Nesrećni vlasnik podijelio je na Twitteru i snimak odmah nakon incidenta. Pitao je izvršnog direktora Ilona Maska: "Što nam niste rekli da 'Tesla' prodaje kabriolete sada? Pošto je krov sa našeg novog 'Model Y' upravo odletio na auto-putu."

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L