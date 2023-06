Kvalitet baterije je ključ električnih automobila

Od pojave električnih automobila jedna od glavnih tema bila je da li su i oni zagađivači, poput klasičnih, i koliko realno emituju ugljen-dioksida (CO2) prilikom vožnje.

Analize i izvještaji na ovu temu pokazuju različite rezultate, što je s jedne strane logično jer se kvalitet e-automobila iz godine u godinu mijenja, odnosno promjene su najizraženije kod baterija za ova vozila.

Električni automobili su čisti onoliko koliko je čista energija koju koriste za punjenje baterija, a to često varira od zemlje do zemlje, piše Wall Street Journal (WSJ) na osnovu analize podataka o emisijama u elektroenergetskom sektoru u 2022. godini. Sve je više kupaca onih e-vozila (EV) koja ne emituju CO2 prilikom vožnje. Ipak, uticaj EV na to koliko će biti zagađenje zavisi od toga na koji način se proizvodi električna energija koja se koristi za punjenje EV.

Podaci o emisijama u energetskom sektoru iz Embera, nezavisnog energetskog istraživačkog centra, koje je analizirao WSJ, pokazuju da u nekim dijelovima svijeta, poput Kine, struja koja se koristi za punjenje baterija sve većeg broja električnih vozila u zemlji dolazi uglavnom iz teškog uglja, i to utiče i na kvalitet energije koja se koristi u EV baterijama.

Tokom 2022. godine kineska proizvodnja električne energije, koja se uglavnom oslanja na ugalj i naftu, ispumpala je 530 grama CO2/kilovat-sat u atmosferu. Poređenja radi, u SAD ta cifra iznosi 368 grama, te ako se vodimo ovom logikom, EV koja voze Amerikanci manje zagađuju od onih koje voze Kinezi.

Nakon decenije pada, emisije ugljenika u energetskom sektoru u Njemačkoj porasle su za više od pet odsto prošle godine u odnosu na prethodnu, na 386 grama CO2/KWh, jer je najveća evropska ekonomija umanjila nuklearnu energiju i zamijenila ruski prirodni gas za ugalj. Ovo čini vožnju EV u Njemačkoj manje prihvatljivom za klimu nego u SAD, ili čak u susjednoj Francuskoj, poredi WSJ.

Emisije CO2 iz proizvodnje električne energije širom svijeta pale su za 11 odsto od 2007. godine, kada su dostigle maksimum od 489 grama CO2 po kilovat-satu, prema Globalnom pregledu električne energije iz 2023. Ember Climate, istraživačkog centra za zaštitu životne sredine.

Portal specijalizovan za klimatske teme Climate mit objavio je ranije uporednu analizu emitera CO2. Naime, studija sprovedena u SAD tokom 2019. godine pokazala je da automobili na benzin emituju više od 350 grama CO2 po pređenoj milji tokom svog životnog veka. Hibridna i plug-in hibridna verzija, u međuvremenu, imale su oko 260 grama ugljen-dioksida po milji, dok je potpuno električno vozilo na baterije stvorilo samo 200 grama.

U najgorem slučaju, električni automobil sa baterijom proizveden u Kini i dalje emituje 37 odsto manje CO2 od benzinca, piše Transport and environment. A u najboljem slučaju, električni automobil sa baterijom proizveden u Švedskoj može da emituje 83 odsto manje od benzinca.

