Lada Niva dobila novi motor

Velika vijest za sve obožavatelje legendarnog ruskog terenca.

Prije svega, epitet "novi" uzmite s rezervom. Ovo je ipak klasik kojem su pouzdanost i robusnost bitni.

No ipak, ovo je drastičan odmak u odnosu na sve do sada. A to nije bilo puno, pa je tako Niva krenula s 1.6 benzincem s karburatorom, potom dobila 1.7 motor s nekoliko modernizacija, a sada dobiva i 1.8 jedincu.

Radi se o 1.8 motoru poznatom iz Lade Veste. Klasični atmosferac daje 122 KS i 170 Nm, značajno više od 1.7 motora, a u Nive će ga ugrađivati firma Super-Auto, takođe iz Togliatija.

Motor je uzdužno smješten, a na popisu modifikacija su bili kvačilo, rashladni sistem i auspuh.

Očekuje se da će Lada sada biti značajno startnija, pa bi 100 km/h mogla postizati za 12 do 13 sekundi, piše Lada Online.

Poznato je i kako će se godišnje proizvesti 300 primjeraka Nive Legend s 1.8 motorom, a početna cijena je i dalje prihvatljivih 14.000 eura.