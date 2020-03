Lada prkosi virusu korona

Najveći ruski proizvođač automobila ignoriše pandemiju COVID-19. Proizvodni pogon firme AvtoVAZ u mjestu Toljati radi punom parom, i to uprkos činjenici da su u fabrici već zabilježena dva slučaja zaraze.

Usljed pandemije virusa COVID-19, automobilska industrija u Evropi je na koljenima. Isto se odnosi i na Sjedinjene Američke Države, a Kina polako počinje da se oporavlja nakon suzbijanja bolesti.

U Rusiji to vide drugačije. Najveći tamošnji proizvođač automobila, AvtoVaz, koji proizvodi poznate modele Lade, ne planira nikakva ograničenja u proizvodnji. 68-procentni kontrolni paket u AvtoVazu ima kompanija Renaut-Nissan, pri čemu kompletna evropska proizvodnja ovog brenda stoji. Od Francuske i Španije, do Portugala i Slovenije, uključujući i Dacia fabriku u Rumuniji. Fabrika u Toljatiju zapošljava 35.000 ljudi, što je veliki broj. Do sada je u oblasti Samara, u kojoj se nalazi mjesto Toljati evidentirano 444 slučaja zaraze korona virusom. Ono što je važno, u subotu, 21. marta, prijavljena su dva slučaja zaraze upravo u postrojenju AvtoVaz.

Međutim, izjava menadžmenta o potencijalnim rizicima je jasna. "Situacija je pod kontrolom. Sve funkcioniše po planu. Trenutno nema namjere da se revidira proizvodnja zbog epidemije." - istakao je portparol kompanije AvtoVaz. Nakon što su evidentirani prvi slučajevi zaraženih korona virusom, oni su poslati u karantin, provjerene su sve osobe koje su bile u kontaktu sa njima i dezinfikovana su njihova radna mjesta. Osnovan je krizni štab specijalizovan za praćenje situacije sa korona virusom.

Lada je i dalje broj 1 na tržištu Rusije, ispred proizvođača Kia, Hyundai, Renault i Toyota.

