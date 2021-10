Lamborghini Aventador spreman da se pokloni publici

Italijanska marka saopštila je da više ne prima narudžbine za ovaj superautomobil.

Tako je Lamborghini Aventador i zvanično stigao do kraja karijere, iako proizvodnja još uvijek nije obustavljena. No, rukovodstvo brenda istaklo je da više nije moguće naručiti novi primjerak Aventadora i da je suštinski to ujedno i veliko finale dugog tržišnog ciklusa pomenutog modela.

Lamborghinijev as se oprostio od scene na grandiozan način, sa edicijom Ultimae koja je predstavljena u julu ove godine. Tada je najavljeno da će biti izrađeno 350 primjeraka kupea i 250 jedinica kabrioleta. Od jula su ovi automobili rasprodati, te je tako stavljena tačka na priču o Aventadoru.

Koliko je veliki uspjeh bio ovaj as sa V12 motorom za italijanskog proizvođača govori činjenica da je uspio da potraje na tržištu deset godina, i da je došao do više od 10.000 prodatih vozila. Šta više, Aventador je samostalno ostvario bolji komercijalni rezultat nego svi ostali V12 modeli Lamborghinija u istoriji - oni su kumulativno imali tek nešto više od 7.000 registracija.

No, "razjareni bik" se ne oprašta od V12 agregata sa Aventadorom. Već je najavljeno da će ova pogonska jedinica opstati i da će biti u upotrebi i kod njegovog nasljednika, no da će tada funkcionisati kao dio hibridnog pogonskog sklopa. Hibridni superautomobil trebalo bi da stigne 2023/2024. godine, prenosi AutoRepublika.