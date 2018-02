Lamborghini Urus donosi najbolji dizajn mjenjača

Proizvođač egzotičnih super automobila iz Sant Agate se uvijek mogao pohvaliti atraktivno dizajniranim automobilima, međutim, posljednjim svojim automobilom, prvim SSUV modelom na svijetu, Italijani su nadmašili sebe.

Naime, kupci koji plaćaju i po 200 hiljada evra za svog novog ljubimca na četiri točkova očekuju nešto što do sad nije viđeno i što ne predstavlja standardnu opremu u automobilima. Izgleda da su se dizajneri i inženjeri kompanije Lamborghini vodili upravo ovim stavom, te su Urus konstruisali tako da izgleda kao pravi „razjareni bik“ koji nije sa ovog svijeta.

U modelu Urus postoji pregršt novih dodataka i opreme, a možda najupečatljiviji od njih jeste dizajn centralne konzole sa neobičnim polugama mjenjača, izbora moda vožnje i ostalih podešavanja automobila.

Evidentno je da su italijanski dizajneri bili inspirirani funkcijama borbenih aviona, jer su čak i prekidač za paljenje motora smestili ispod sigurnosnog poklopca jarko crvene boje, što kao da poručuje da vozač razmisli dva puta prije nego što iz sna probudi V8 motor koji proizvodi 650 konjskih snaga.

S obzirom na to da ovaj teškaš do "stotke" ubrzava za za 3,6 sekundi, i da dostiže maksimalnu brzinu od 300 km/h to možda i nije loša ideja.

Tu je i standardna paleta digitalnih ekrana preko kojih se kontrolišu praktično sva podešavanja vozila, a zanimljivo je što su Italijani Urus opremili i funkcijom mjerenja nagiba vozila na kosini, što sugeriše da se ovaj super SUV model može kretati i po neprohodnom terenu.

Naime, kompanija Ferrari je nakon višegodišnjeg ignorissanja takozvane "SUV-manije" i sam poklekao i odlučio je da proizvede svog predstavnika u ovom segmentu. Moramo priznati da jedva čekamo da vidimo kako će se njihovi dizajneri poigrati sa enterijerom.