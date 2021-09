Lamborghini najavio veliki povratak klasika

Lamborghini je objavio video kojim je zaintrigirao javnost.

Iako video ne prikazuje sam automobil mnogi su prepoznali veliku mogućnost da se radi o specijalnom Countachu, prototipu LP500 koji je predstavljen 1971. godine u Ženevi.

Sada, povodom 50. rođendana bi mogao biti obnovljen ili bar izrađen novi primjerak.

U prilog ovoj tezi idu i detalji enterijera iz videa koji jasno ukazuju upravo na taj automobil.

Prema dostupnim informacijama prototip je uništen 1974. godine u crash testu, a poslije mu se gubi svaki trag.

Tačnije, njegovim ostacima.

Na kraju videa Lamborghini kaže“: Prije 50 godina izgradio je put u budućnost. Sad se vratio na cestu.“

Podsjetimo, Lamborghini je već prikazao novi Countach LPI 800-4, reinkarnaciju legende na osnovi Aventadora s pogonom iz Siana FKP 37, a koji je izazvao izuzetno veliki interes, piše Index.hr.

Can you keep a secret? Because we have some exciting news for you. pic.twitter.com/GvTLwI13nY