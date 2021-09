Lamborghini objavio video koji je zaintrigirao javnost

Lamborghini je objavio video koji je zaintrigirao javnost.

Iako video ne prikazuje automobil, mnogi su prepoznali veliku mogućnost da se radi o posebnom Countachu, prototipu LP500 koji je predstavljen 1971. godine u Ženevi.

Sada bi se, povodom njegovog 50. rođendana, mogla obnoviti ili barem napraviti nova kopija. U prilog ovoj tezi idu detalji enterijera iz videa koji jasno ukazuju upravo na taj automobil.

Can you keep a secret? Because we have some exciting news for you. pic.twitter.com/GvTLwI13nY