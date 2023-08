Lamborghini potvrdio svoj prvi električni model za 2028. godinu

Lamborghini već neko vreme koketira s idejom novog 2+2 grand tourera, ali sada je odluka konačno i zvanična. Prvi potpuno električni model italijanske marke stiže 2028. i imaće četiri sjedišta.

Iako su potvrda i vremenski okvir vrijedni pažnje, teško da su iznenađenje. U januaru 2022., izvršni direktor Lamborghinija rekao je da se marka naginje prema grand toureru za svoje prvo električno vozilo, segmentu u kojem marka nije bila decenijama. Iako je Lamborghini najpoznatiji po svojim klinastim superautomobilima s motorom u sredini, njegova rana istorija je puna grand tourera s prednjim motorom i četiri sjedišta. To uključuje 400 GT, Urraca, Espadu, Islera i druge.

Dok proizvođač sada potvrđuje planove za svoje prvo električno vozilo, činjenica da će to biti 2+2 grand tourer baca vetar u elektrifikaciju. Uprkos istoriji Lamborghinija s četvorosjedima, superautomobili su njegov identitet, ali rukovodioci ne vjeruju da je EV tehnologija još spremna za njih, piše Jutarnji.hr.

Ranije ove godine, glavni tehnološki direktor marke, Rouven Mohr, rekao je da za "supersportski električni automobil još nije pravo vrijeme". Požalio se da performanse EV-a previše zavise o stanju napunjenosti i temperaturi baterije da bi se napravio uvjerljiv superautomobil - uprkos impresivnim brojkama ubrzanja.

Priznao je da će za pet do šest godina tehnologija možda sazreti do tačke u kojoj je Lamborghini spreman da se posveti električnom pogonu. To sugeriše da bi električni grand tourer 2+2 mogao biti brz, ali neće biti kao njegovi prethodnici s unutrašnjim sagorijevanjem.

Umjesto toga, poput Urusa, biće više fokusiran na dnevne potrebe vožnje. Budući da je SUV dugoročno najprodavanije vozilo marke, postoje svi pokazatelji da su njegovi kupci voljni da kupe nešto što nije "super sportski automobil".

(B92)