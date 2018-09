Legendarni Mercedes C36 AMG slavi rođendan

Prije tačno 25 godina Mercedes i AMG su svijetu predstavili svoj prvi zajednički model - C36 AMG.

Prva generacija C klase se već etablirala kao relativno dostojan nasljednik legendarne 190-ice, no tek joj je AMG izvedba osigurala poseban status. C36 je kao najveću novost predstavio motor, razvijen na osnovi 2.8-litrenog motora M104. Pritom je kao baza automobila poslužio upravo C280, do tada najjača, ali i dalje pomalo dosadna izvedba C klase.

Višestruko hvaljen motor AMG-ovi inženjeri su dotjerali povećanjem provrta s 89.9 na 91 mm i hoda s 84 na 92.4 mm. Potom su posudili poneku komponentu s OM605 3.5-litrenog dizelaša, ponešto preradili, a bilo je potrebe i za potpuno novim dijelovima poput ventila.

Konačan rezultat je bio fascinantan. 3.6-litreni redni šestak daje maksimalnih 280 KS i 385 Nm, a stručnjaci iz AMG-a su ga uspjeli ugurati pod poklopac. Stoga je C klasa zagrmjela i pojurila do 100 km/h za tada impresivnih 6,7 sekundi. Mjenjač je bio automatski, prvo s četiri stupena, a kasnije i sa stepenom više, te mogućnosti ručnog šaltanja.

Auto je, naravno, dobio i sportsko podvozje te potentnije kočnice, pa je konačno C klasa mogla konkurisati ponajboljima predvođenim BMW-om M3. Tada je stajao nešto više od 80.000 njemačkih maraka. Proizvedeno ih je tek 5200.

Naslijedio ga je C43 s V8 motorom iz modela E430, a potom se AMG poput zaraze proširio Mercedesovom gamom. Sada ima najveću performance ponudu u premium konkurenciji.

(index.hr)