Lexus ES stiže 25. aprila

Japanski premijum proizvođač automobila, Lexus, najavio je tizer fotografijom izlazak nove limuzine pod nazivom ES.

Na pomolu su promene i gami kompanije Lexus. S obzirom da kupci sve češće biraju SUV modela, dva salonska modela u gami kompanije predstavljaju konkurenciju jedan drugom. Na veliku žalost ljubitelja pogona na zadnjim točkovima, sportski GS model gubi bitku sa modelom ES, koji ima pogon na prednje točkove.

Kao posljedica toga, velike su šanse da će proizvodnja modela GS biti uskoro okončana, a ES će time postati jedini luksuzni sedan u gami kompanije. Pa, kako će izgledati nova generacija tog modela?

Naime, trenutna generacija ovog modela i ne izgleda specijalno. Ima standardni dizajn, koji je poprilično skroman u odnosu na dizajn drugih modela ove kompanije. Na novoj generaciji će se to promijenti, te će ona imati oštrije linije, agresivniji dizajn maske (rešetke) hladnjaka i bolje proporcije, koje će predstavljati reflekciju najnovije generacije modela LS.

Kao što možemo vidjeti na tizer fotografiji iznad teksta, farovi su takođe sada oštriji i doprinose agresivnijiem izgledu automobila. Nova generacija ovog modela biće bazirana na TNGA platformi, kao i drugi modeli kompanije Toyota: C-HR, Prius, Camry…

More than just a pretty face. Offering a range of advanced gasoline and hybrid drivetrains so the world can experience the luxury of Lexus. Witness another Lexus global debut in Beijing on April 25th. https://t.co/keFrERmgPD pic.twitter.com/v1cm88iMmb