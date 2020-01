Limuzine voze u rikverc

SARAJEVO, BANJALUKA - Tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je 69.077 polovnih i novih automobila, što je za 13.828 vozila manje nego godinu dana ranije.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH uvezli smo 58.645 polovnih i 10.432 nova vozila ukupne vrijednosti 958.190.709 KM na koju su plaćene dažbine od 204.024.583,05 KM.

Sudeći prema ovim podacima, u prošloj godini izuzetno je smanjen uvoz polovnih vozila, jer je u 2018. godini uvezeno 72.380 polovnih, dok je novih automobila uvezeno 10.525.

Broj uvezenih limuzina u BiH rastao je od 2015. godine sve do prethodne godine kada je doživio pad, koji se, kako kažu stručnjaci, desio zbog ograničenja u prošloj godini da se u BiH mogu uvoziti samo vozila sa Euro 5 normom i novija.

"U 2015. godini uvezeno je 65.121 automobila, 2016. uvezeno je 67.834, u 2017. 70.976, a u 2018. godini najviše od 2010. godine, čak 82.905 automobila i u 2019. godini 69.077", podaci su UIO BiH.

Kako su nam rekli u UIO BiH uvidom u bazu podataka, kažu da su građani u toku prošle godine najčešće uvozili VW vozila, škodu, mercedes, BMW, audi, sitroen i pežo.

Haris Muratović, predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH, rekao je da su ovo podaci isključivo uvoza, a ne prodaje, te šta će se desiti s tržištem, to će se znati kada budemo imali rezultate finalne prodaje tih auta.

"Činjenica je da je u prvih pola godine bio povećan uvoz rabljenih i novijih automobila za taj period, a sve to iz razloga što je već početkom 2019. godine najavljeno da će se od juna pooštriti kriterij za uvoz rabljenih auta, odnosno da će se ograničiti uvoz na Euro 5", kaže Muratović.

On kaže da je nakon stupanja odluke o ograničenju počeo rapidno da pada uvoz automobila koji su stariji od deset godina, što je jedan od razloga.

"Drugi razlog je što su carinske procedure prilično pooštrene kad je u pitanju izdavanje Euro 1 certifikata od strane uvoznika, odnosno ljudi koji izvoze ta auta iz EU, posebno za njemačke proizvođače teško je dobiti Euro 1 certifikat, a uz taj certifikat budete oslobođeni carine pri uvozu", kaže Muratović.

Željko Vasilić, trgovac u auto-salonu "Braća Đukić" Derventa, kaže da je na smanjen uvoz vozila uticala zabrana uvoza vozila sa Euro 4 normom, jer se sada mogu uvesti samo noviji automobili koji su u suštini i skuplji.

"Naša kupovna moć je još slaba za Euro 5 standarde. Uvoz je od 2015. godine konstantno rastao, ali je od polovine 2019. uvoz drastično pao. Naš auto-salon je i ranije bio baziran isključivo na novijim vozilima, starosti do pet godina, tako da to nismo osjetili u velikoj mjeri. Međutim, generalno je u BiH smanjen uvoz polovnih vozila, jer je većina auto-salona u najvećoj mjeri radila sa vozilima do 10.000 KM, a to su u suštini ona sa Euro 4 normom", rekao je Vasilić. Ističe da prednjači potražnja za njemačkim vozilima, ali da se u posljednjih četiri-pet godina osjeti rast prodaje francuskih vozila reno, sitroen, pežo.

"Vjerujte da više reklamacija imamo na VW nego na recimo reno, pežo i sitroen. U zadnjih pet godina uveliko je porasla prodaja francuskih vozila s obzirom na cijenu, jer ne košta VW 2015. godište isto kao i reno, sitreon ili pežo. Prošle godine je bilo dosta uvoza golfa V i IV, međutim za te pare onome ko se odlučivao da kupi vozilo novije generacije sa Euro 5 normom tu su prednjačila francuska vozila", pojasnio je Vasilić.

Bentley najskuplje uvezeni auto

U toku prošle godine najskuplje uvezeni automobil u BiH je Bentley Continental GT Coupe, koji je vlasnika koštao 422.714,27 KM plus dažbine od 72.004,23 KM. Drugo najskuplje uvezeno vozilo je Rolls Royce Ghost Family, koji je vlasnika ovog četvorotočkaša koštao 336.696,13 KM plus 57.255,34 KM.

Pored ova dva vozila, uvezeni su još luksuzni Bentley Bentayaga V8, četiri Porschea 911 GT3/Coupe, Mercedes Benz GT63S AMG 4MATIC, te drugi.

Uvoz auta po godinama

65.121 - 2015. godina

67.834 - 2016. godina

70.976 - 2017. godina

82.905 - 2018. godina

69.077 - 2019. godina