Lotus se oprašta od dva slavna modela

Lotus je odlučio ugasiti proizvodnju dvije legende.

Elise i Exige idu u penziju, a kraj proizvodnje obilježiće specijalna Final Edition serija.

Ne očekujte puno jer serija nudi pet izvedbi, dvije Exigea i tri modela Elise. Ne sumnjamo da će biti razgrabljena u rekordnom roku.

Unikatni detalji i boje izvana te digitalni kokpit u kabini su osnovni znakovi raspoznavanja. I da, ovo su zadnji automobili kod kojih gledate u mjenjač s posebnim divljenjem, prenosi portal Index.

Što se mehanike tiče, Elise 240 pokreće Toyotin 1.8 turbak s 240 KS i 244 Nm, a 96 km/h ima za 4.1 sekundu. Automobil teži tek 898 kg. Nudi se i Cup 250 izvedba s boljom aerodinamikom i još boljom trakcijom. Ponuda kreće od 56.000 evra za slabiju izvedbu.

Kupci zadnjeg Exigea će moći birati između tri izvedbe, Sport 390, 420 i Cup 430. Prvi pokreće 3.5 V6 s preko 400 KS, a to znači da 1.138 kg težak bolid ima 96 km/h za 3.7 sekundi. Sport 420 ima 420 KS i može sve do 289 km/h uz sprint do 96 km/h za 3.1 sekundu.

Exige Cup 430 je apsolutni vrh ponude i auto s kojim bi se svako usudio okušati sreću i u trci. Jednostavno, ovo je auto stvoren za stazu, a cijena mu je u Njemačkoj 129.000 evra.