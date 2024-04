Luke u Evropi prepune EV: Sve je teže pronaći kupce

Parkinzi njemačkih i belgijskih luka koje su specijalizovane za pretovar vozila puni su kineskih električnih automobila – i to ne samo zato što ima manje kupaca.

Gledano očima špeditera, automobili su posebna roba. S jedne strane, nisu tako glomazni kao atomski reaktor ili naftna platforma, ali su ipak preveliki da bi se negdje naslagali.

To znači da je svakom automobilu potrebno oko 10 kvadratnih metara prostora čak i kada je samo parkiran u luci čekajući na sljedeći korak u transportnom lancu.

Ovo postaje problem za luke specijalizovane za transport automobila, kao što je Emden u Njemačkoj i još veća Bremerhaven, piše Večernji.hr.

Emden je prvenstveno luka koju koristi Volkswagen grupa, a Bremerhaven je jedna od najvećih luka te vrste u cijelom svijetu.

"Svi poznati špediteri redovno koriste našu luku i svake godine ovde pristaje preko 1.000 brodova specijalizovanih za prevoz automobila", rekla je za Deutsche Welle Julija Vagner iz BLG Logistics Group u Bremerhavenu.

To znači preko 1,7 miliona vozila godišnje, a "kapacitet skladišta" je oko 70 hiljada vozila.

Svuda u Evropi je isto

Ali u luci primjećuju da su se stvari promijenile, i to negdje od prošle godine:

"Dugo smo tamo imali 80 odsto automobila za izvoz i utovar, a 20 odsto za uvoz i istovar. Ali u međuvremenu je taj odnos oko 50-50", kaže portparolka logistike.

Ali u pomenutoj njemačkoj luci je sve više automobila, baš kao i u duplo većoj belgijskoj luci Antverpen/Briž.

"Tako je u svim evropskim lukama gdje se masovno pretovaruju automobili. Problem nije samo u obimu uvezenih automobila, već pre svega u tome što se oni nedovoljno brzo odvoze iz luke", navodi Elke Verbelen iz luke Antverpen/Briž.

Tamo su ljuti na neke medije koji tvrde da su luke "zakrčene" uvoznim automobilima: mjesta još ima i u suštini nema problema - ako se ne računaju problemi proizvođača i distributera.

Jer, naravno, parkiranje u luci košta, kao i "zarobljena" vrijednost i kapital koji je zaglavio između fabrike i kupca.

Ali čak ni prema markama automobila koji čekaju u luci, ne može se reći gdje je došlo do zastoja. Jer čak i proizvođači sa Zapada, poput Tesle, dijelom proizvode svoja vozila u Kini, a mnogi proizvođači vozila za tržišta Azije ili SAD takođe tamo imaju kapacitete, dobrim dijelom da izbjegnu carine i troškove.

Isto tako, određeni dio automobila nikada neće samo stajati na parkingu luke, već se prevozi u kontejnerima - bilo da se radi o vozilima najviše kategorije, bilo o specijalnim vozilima za određene kupce. Ne znaju ni koliko takvih kontejnera ima u luci, ali to nije njihov problem.

Naravno, i Julija Vagner u Bremerhavenu primjećuje da električna vozila (EV) u Njemačkoj teže nalaze kupca i da duže borave u luci otkako su ukinute državne subvencije građanima za njihovu kupovinu.

Elke Verbelen iz belgijske luke dodaje niz drugih razloga za takvo gomilanje EV u luci.

Došlo je i do promjene u načinu prodaje, gdje sve više proizvođača "nudi direktnu prodaju kupcima, pa automobil ostaje u luci, a ne u salonu zastupnika".

Neka "pametan auto" i pokaže svoju pamet

Pored toga, povećan je ukupan broj automobila koji prolaze kroz evropske luke. Doduše, nivo prije korone još nije dostignut, ali ima znatno više vozila nego tokom pandemije 2020. i 2021.

"Problem je i nedostatak vozača u špediciji za kopneni transport, pa sva ova vozila onda ostaju kod ih u luci čak i duže", navodi Verbelenova.

Osoblje takođe predstavlja problem u utovaru vozila na brod: u normalnim uspovima, jedan zaposleni mora da sjedne za volan i preveze ga na brod, a tamo bar još jedna osoba mora da mu pomogne da ga postavi prema planu utovara, a zatim ga treba obezbjediti kako bi mogao da pređe okean neoštećen.

Kako piše list Ostfriesen Zeitung, koncern Volkswagen planira AutoLog eksperiment u luci Emden: mnogi automobili su već opremljeni za autonomnu vožnju, a tamo se radi na programskom modulu u koji bi se ti automobili potom "sami" dovezli. do svog mjesta na brodu i zatim ponovo iskrcali.

Ovaj projekat podržava i njemačko Ministarstvo saobraćaja i trebalo bi da traje do 2026. Uspjeh ovakvog projekta bi "uštedio" vlasnicima luke do 2.000 radnih mjesta samo u Emdenu, a otvara mogućnost prenošenja na cijeli lanac distribucije, od fabrike do izložbenog prostora. Tada bi parkingi u lukama mogli biti mnogo prazniji.

