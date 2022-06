Lynk & Co izložio koncept The Next Day

Kompanije Volvo i Geely su u nekom trenutku tokom 2016. godine lansirali marku Lynk & Co, i ona je u međuvremenu uspjela da se nametne i uobliči. Ukupan broj prodatih četvorotočkaša je premašio cifru od 700 hiljada, a samo u Kini je isporučeno 222 hiljade komada vozila s oznakama nove marke Lynk & Co, što je za 26% više u odnosu na lanjski rezultat.

Na to treba dodati i 7.916 automobila ovog brenda, a koji se od prošle godine već kotrljaju evropskim džadama. Obim isporuka marke se na našem kontinentu popeo na 5.475 vozila, samo tokom uvodna četiri mjeseca u 2022.

Gama vozila s logotipom na kom piše Lynk & Co već uključuje šest modela, a odgovor na pitanje šta ćemo gledati u budućnosti, a što će biti razvijeno od strane novouspostavljene marke, dao je koncept nazvan The Next Day.

Vozilo posjeduje četvoro vrata i dužinu od 4.935 milimetara, dok je po širini na koti od 2.030 mm. Navodno je izvedeno u novom korporativnom stilu, iako su glavni dizajnerski elementi ostali isti. To znači da je hauba grbava, dok si tu i trake, kao i dnevna svjetla locirana pri vrhu prednjih blatobrana.

Koncept prekomjerne težine nudi potpuno providni krov, ukombinovan s prednjim i zadnjim vjetrobranskim staklom koje se na taj način prostire "od pramca do krme" izložbenog vozila.

Na stražnjici prototipa se nalazi velika sekcija koja ima mogućnost podizanja i koja igra ulogu spojlera. Uporedo s njim su izvedene i vertikalne sekcije zadnjih signalnih grupa koje se izdižu, a njih je konstruktor nazvao Yingneng Phantom Taillight.

Putnička kabina nudi mogućnost smještaja do četiri osobe, dok ulogu obruča upravljača igra jedinica izmjenjene forme, a koja se uvlači u čeoni panel, onda kada je vozilo podešeno na kretanje u režimu autopilota. Tu su i jedan široki ekran, kao i ukrasni detalji izvedeni od teksasa.

Ono što je još važnije naglasiti jesto to da je Lynk & Co The Next Day svojevrsan demonstrator novog pogonskog sklopa nazvanog Lynk E-Motive. U stvari, to je cijela porodica hibridnih sistema s najširom mogućom konfiguracijom. Tako sistem E-Motive može biti prilagođen implementaciji u brojnim modelima grupacije, od onih manjih, pa sve do većih.

Paleta uključuje tri motora s unutrašnjim sagorijevanjem, dvije opcije na temu mijenjačke kutije, dva električna agregata i tri različita tipa baterija u smislu njihovog kapaciteta. On varira na način da omogućava vožnju u bešumnom režimu u trajanju od 60, 100 ili čak i 180 kilometara. Planirano je oslanjanje na paralelne i serijske hibride (kao i na njihove kombinacije), različite tipove pogonskih sklopova, i tako dalje…

Prvi serijski model koji će promovisati sistem Lynk E-Motive će se pojaviti ove godine i biće to dopunjivi hibrid s trostepenom transmisijom DHT Pro, i najvećom mogućom baterijom, onom čija zapremina omogućava 180 kilometara električne autonomije. Taj će ubrzavati do 100 km/h za samo pet sekundi.

Ideja je da Lynk & Co do kraja ove godine jednovremeno prezentuje četiri hibridna modela, dok bi do isteka 2025. godine, cjelokupna paleta vozila ove marke morala da bude konvertovana na hibridni pogon, prenosi AutoRepublika.