Maloljetnici ukrali dva Lamborghinija, pa se slupali

Maloljetnici su u Bostonu ukrali dva Lamborghinija koja su poslije nekoliko sati pronađena slupana.

Lamborghini Urus je vrlo tražen automobil, a iz Bostona stiže interesantna priča.

Iz Lamborghinijevog predstavništva se alarm oglasio oko tri časa ujutru, a policija je relativno brzo stigla na lice mjesta.

Na raskrsnici u blizini lokala naišli su na dva Lamborghini Urusa i jedan Chevrlote Cruze, upalili su rotacije i krenuli ka njima da bi samo Cruze stao, a dva Lamborghinija nastavila su u punoj brzini.

Vozač Chevrolet Cruze nije imao vozačku dozvolu pošto je bio maljoletan, a kasnije se ispostavilo da je isti slučaj i sa vozačima Urusa, dva ukradena automobila koja su poslije nekoliko sati pronađena slupana.

Dva maloljetna vozača su imala čeoni sudar, ali pri manjim brzinama i brzo su pobjegli sa lica mjesta.

Još uvijek nije otkriveno kolika je šteta načinjena, kao ni identiteti mladih momaka koji su prekršili zakon.

(B92)

One of the crashed Lamborghinis has a Herb Chambers placeholder plate, the other a regular Massachusetts plate. @boston25 pic.twitter.com/wP7T5yX1cM