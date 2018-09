Maserati predstavio "Limited Edition" model, Ghibli Ribelle

Maserati će novu verziju modela Ghibli, nazvanu Ribelle početi da prodaje od sljedeće nedjelje. Italijanski brend će proizvesti svega 200 primjeraka ovog modela.

Ako je verovati tvrdnjama kompanije, Ribelle verzija modela Ghibli će u poređenju sa ostalim varijantama imati ekskluzivniji dizajn i elegantnu notu u enterijeru, a biće ofarban u sofisticiranu NeroRibelle boju. Cijelio automobil će biti postavljen na Proteo aluminijumske felne veličine 19 cola koje imaju crvene detalje i ispod kojih se vide crvena kočiona klješta.

Kada je riječ o enterijeru, Ghibli Ribelle će imati dva tona boje, crnu i crvenu, gdje će crna boja dominirati na panelima vrata i naslonima za ruke, a tu je i crni, kožni Sport volan sa kontrastnim šavovima. Zatim su tu i sportska sjedišta presvučena u premijum kožu, sa, takođe, kontrastnim šavovima.

U enterijeru se ističe i značka, odnosno logo kompanije Maserati (trozubac) na centralnoj konzoli kojeg prati i novi Ribelle natpis.

Za one kojima to nije dovoljno, tu je opcionalni Ribelle Plus paket opreme koji podrazumijeva zatamnjena stakla, bolju termalnu i zvučnu izolaciju, full-LED Matrix adaptivne farove, panoramski krov i Harman Kardon premijum audio sistem.

Ovaj model će biti dostupan sa tri pogonske jedinice, odnosno, sa V6 turbo-dizel agregatom koji razvija 271 konjsku snagu i dva twin-turbo benziska V6 agregata koji razvijaju 345 i 424 konjske snage.

(NN/vrelegume.rs)