Mask: Napravili smo preko tri miliona električnih automobila

Kompanija Tesla je do sada proizvela više od tri miliona automobila, od čega trećinu u Kini, objavio je u nedjelju izvršni direktor Ilon Mask.

"Čestitam Giga fabrici u Šangaju na izradi milionitog automobila! Ukupna globalna proizvodnja Tesle je sada preko tri miliona", napisao je Mask na Twitteru.

Izgradnja Tesline fabrike u Šangaju počela je 2018. godine, ali je postrojenje posljednjih godina praćeno zatvaranjem i drugim problemima zbog pandemije virusa korona, piše Investitor.

Tesla je u drugom kvartalu proizvela 258.000 vozila, što je pad od 15 odsto u odnosu na 305.000 vozila proizvedenih od januara do marta. Uprkos tome, kompanija je objavila da je jun bio najproduktivniji mjesec u istoriji.

Poređenja radi, Toyota je 2021. proizvela 8,57 miliona vozila širom svijeta.

Mask je predvidio rekordnu proizvodnju u drugoj polovini godine, a Tesla ostaje pri svom planu od 50 odsto prosječnog godišnjeg rasta prodaje vozila.

Inače, akcije Tesle su pale za oko 25 odsto tokom 2022. godine, do danas.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv