Mask najavio Model 3 sa dvostrukim motorom od jula

Direktor kompanije Tesla Elon Mask najavio je izlazak Modela 3 sa dvostrukim motorom vjerovatno od jula.

Mask je na Twitteru dobio pitanje kada će stići Model 3 sa pogonom na sva četiri točka, na šta je odgovorio da prvo mora da dostigne cilj od 5.000 Modela 3s nedjeljno prije nego što razmotri "dodavanje složenih sistema koji mogu da zakoče proizvodnu rampu".

Poput sistema sa dvostrukim motorom u Modelu S i Modelu X, i ovaj u Modelu 3 bi omogućio veći domet i veće ubrzanje s obzirom na pogon na obje osovine.

Analitičari su uvjereni da kupci neće oklijevati da plate više od 50.000 dolara na dobro opremljen Model 3 sa dvostrukim motorom.

Tesla pravi Model 3 samo sa pogonom na zadnjoj osovini sa baterijom na "veliki domet". Trenutno kupci nemaju izbor enterijere, ali Tesla sprema dodatni sa potpuno bijelim tapacirungom.

Američki proizvođač električnih automobila se i dalje bori da dostigne odavno promašene ciljeve proizvodnje svog sedana, koji košta oko 35.000 dolara.

Tesla najavljuje proizvodnju 200.000. vozila ove godine, tako da novi kupci više neće biti kvalifikovani za vladin kredit od 7.500 dolara, što će Model 3 učiniti znatno skupljim.

Can someone tell me when @Tesla will make the dual motor #model3? Or any info at all about it other than sometime this year? My car has been sitting in the configuration for months waiting on it @elonmusk