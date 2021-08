Mask priznao: Teslin autopilot nije tako sjajan

Ilon Mask je na društvenim mrežama govorio o Teslinom novom autopilotu.

Teslin napredni autopilot FSD (Full Self Driving) je često bio meta negativnih komentara, čak se u SAD sprovela i istraga koliko je zapravo bezbjedan.

Prvi čovjek kompanije Ilon Mask je poznat po svojim optimističnim komentarima u vezi sa svojim automobilima, sada nije bio toliko oduševljen nakon što je probao FSD Beta 9.2 verziju.

"Moram da priznam da FSD Beta 9.2 i nije tako sjajan. Ipak, tim koji je zadužen za razvoj vještačke inteligencije/autopilota uskoro mora da napreduje, što je brže moguće", naveo je Mask na svom Twitter profilu.

(B92.net)

Sandy Munro to Ford Blue’s Clues manager: “You’ve got to try FSD Beta” @elonmusk @jimfarley98 @mrlevine $F $TSLA https://t.co/swDDJjWRPf pic.twitter.com/acEEIgsUSZ