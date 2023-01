Maska hladnjaka BMW-a će postati još naglašenija

​Stilisti njemačkog proizvođača luksuznih automobila zvanog BMW ne miruju.

Na temelju, globalnom zavodu za zaštitu intelektualne svojine predatih patentnih crteža, zaključuje se da će preoblikovanje i modernizacija prednjeg kraja automobila ove marke podrazumijevati, između ostalog, i jednodijelnu ali veću rešetku hladnjaka koja će integrisati prednje svjetlosne grupe i ostala savremena tehnološka rješenja današnjice.

Važna novina je i to što će moderna vizija nekadašnjih bubrega biti lišena rama, okvira, baš kako je to i ilustrovano na naslovnoj fotografiji (preuzetoj sa AutoExpressa), utemeljenoj na pomenutim skicama koje su predate na registraciju.

Uvid u predatu dokumentaciju donosi osnovanu pretpostavku da će pokrivni materijal panela moći da se transformiše iz neprovidnog u prozirni, zavisno od podešavanja.

To bi značilo da farovi mogu biti elegantnog oblika i skriveni od očiju posmatrača kada su van funkcije. Ovo stoga što bi bili u ravni s maskom. Kada se aktiviraju, tada bi rešetka mogla postati providna, dozvoljavajući svijetlu da prodire kroz istu. Pride, ovaj koncept bi omogućio implementaciju različitih svjetlosnih potpisa.

Ovakvo tehnološko rješenje se naziva "tehnologijom koja omogućava prodor svjetla", a njena primjena može da omogući i prikaz legendarnih bubrega BMW-a, baš onako kako je i dato na priloženoj slici.

Novo rješenje maske hladnjaka bi se moglo savršeno uklopiti s tehnologijom E-Ink koju je BMW predstavio uz koncept i Vision Dee na Sajmu potrošačke elektronike (CES) početkom mjeseca. Tako bi nova maska mogla da bude digitalni prikaz BMW-ovih dvostranih bubrega. Pride, znamo da elektromobili nemaju nikakvu realnu potrebu za hlađenjem onoga što je kod konvencionalnih vozila motorni prostor.

Jednostavni patentni crteži ukazuju na to do kog stepena bi ovaj panel mogao da se proširi kroz buduću paletu bavarske marke, i kakva bi sve obličja mogla da poprimi glavna rasvjeta na njuški vozila. Pride, predmet ispisa na rešetki bi mogao biti i status, stanje aktiviransoti sistema. Priloženi crteži daju alternativne prikaze na temu mogućih rješenja za dnevna svjetla, ili pak drugih crteža, onako kako to opredjeli proizvođač.

Na kraju je potrebno naglasiti da BMW užurbano stremi ka budućnosti i da prikazuje tehnološka rješenja koja u ovom trenutku djeluju prilično udaljeno od komercijalizacije. Međutim, i svijet se brzo kreće unaprijed pa je veoma moguće da brojne stavke iz patentnih crteža i konceptualnih, izložbenih automobila, uskoro vidimo i na serijski proizvedenim vozilima. Ne bi nas čudilo ni najmanje…