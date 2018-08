Mazda CX-3 za evropsko tržište uskoro sa novim dizel agregatom

Osvježena Mazda CX-3 se već prodaje u SAD i Japanu, a krajem mjeseca će konačno stići i u prodajne salone širom Evrope.

Adut brenda Mazda u segmentu u kom je konkurencija izuzetno jaka (čine je Peugeot 2008, Renault Captur i drugi), model CX-3, ne samo da je osvježen, već će se uskoro prodavati i sa novim dizel agregatom radne zapremine 1,8 litara. Iz kompanije navode da ta pogonska jedinica ispunjava najnovije WLTP standarde.

Takođe, od 1. oktobra, na evropskom tržištu će postati dostupno i specijalno izdanje ovog modela koje će nositi oznaku Mazda CX-3 Sport Black+. Ovo specijalno izdanje je ograničeno na svega 500 jedinica, a karakterišu ga crni spojler na krovu i poklopci bočnih retrovizora u istoj boji, crni kožni enterijer kao i druga oprema za koju tek treba da budu date informacije.

Osvježena Mazda CX-3 će početi da se prodaje od 31. avgusta, a biće dostupna u tri paketa opreme: SE Nav+, SE-L Nav+ i Sport Nav+. Uvodni model se u Velikoj Britaniji prodaje po cijeni od 21.188 evra.

Sve gore pomenute verzije su dostupne sa manuelnim mjenjačem i pogonom na prednjim točkovima. Automatski mjenjač je kao opcija dostupan na modelima SE-L i Sport, dok će pogon na svim točkovima biti rezervisan za najskuplju verziju ovog modela.

U dodatne opcije se ubrajaju još i različite metalik boje, kožna sjedišta, paket bezbjednosnih sistema (u njega spadaju adaptivni LED farovi) i slično.

The 2018 Mazda CX-3 sees the debut of Mazda's new 1.8-litre SKYACTIV-D 115ps diesel engine, plus ride and handling upgrades. https://t.co/2KfZZ4sArg pic.twitter.com/TAtHxTNeda