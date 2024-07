Mazda ima novi logo (FOTO)

Poput brojnih drugih auto-kompanija, japanski proizvođač pojednostavio je svoj prepoznatljivi amblem.

Čini se da svaka auto-kompanija to radi ovih dana.

Umjesto trodimenzionalnog logotipa sa teksturom i karakterom, brendovi pojedostavljuju svoj vizuelni identitet u skladu sa savremenim trendovima i tehnologijama.

Mazda je posljednja u nizu koja je izmijenila amblem kako bi bolje korespondirao sa digitalnom erom, prenosi B92.

Nedavna prijava novog zaštitnog znaka patentnom zavodu u Japanu pokazuje novi dvodimenzionalni Mazdin logo.

