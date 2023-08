Mazda zabilježila snažan rast prodaje

Mazda Motor Corporation je objavila finansijske i prodajne rezultate za prvo tromjesečje, izvještavajući o globalnoj prodaji od 309.000 vozila u periodu od 1. aprila do 30. juna 2023., što je za 32 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

U Evropi je prodaja u prvom tromjesečju porasla za 46 odsto u odnosu na prethodnu godinu odnosno na 44.000 vozila, što predstavlja tržišni udio od 1.1 odsto, odnosno porast od 0.3 odsto u poređenju sa prvim tromjesečjem prethodne godine. Mazdin obim prodaje u Sjevernoj Americi je porastao je za 58 odsto na 95.000 jedinica. Na Mazdinom matičnom tržištu, Japanu, prodaja je dostigla 42.000 jedinica, što je porast od 70 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Za prvo tromjesečje ove fiskalne godine, Mazda je izvjestila o neto prodaji od 7.3 milijarde evra, što je povećanje od 77 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i operativnoj dobiti od 200 miliona evra. Neto prihod iznosio je 248 miliona evra.

Pozitivan uticaj velikih modela, uključujući Mazdu CX-60 u Evropi i Mazdu CX-90 u Sjevernoj Americi, rezultirao je time da Mazda predviđa globalnu prodaju za cijelu fiskalnu godinu od 1.3 miliona jedinica, sa prodajom od 189.000 jedinica u Evropi. Mazda takođe predviđa neto prodaju od 32.4 milijarde evra, operativni prihod od 1.3 milijarde evra i neto prihod od 935 miliona evra za ovu fiskalnu godinu.

Mazda će nastaviti da razvija svoju strategiju elektrifikacije kako bi se uskladila sa brzim promjenama propisa o zaštiti okoline i postojano se kretala prema ugljeničnoj neutralnosti. To uključuje i novi model MX-30 R-EV, koji će biti predstavljen kasnije ove godine na evropskim tržištima kao jedno od Mazdinih višenamjenskih rješenja za elektrifikaciju, kao i Mazdin nedavni angažman sa Panasonic Energy u vezi srednjoročnog do dugoročnog partnerstva za snabdijevanje cilindričnih litijum-jonskih baterija u skladu sa Mazdinom politikom upravljanja do 2030. godine.