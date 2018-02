McLaren Senna hypercar sa 800 KS

Hiper automobil McLaren Senna pojavio se na tržištu prije dvije godine, a razvijan je i pod imenom Project 15. Cilj je bio ponuditi mogućnosti modela P1, ali bez elektromotora za pogon.

Da bi dobili ekstremne performanse koje na kraju ima hiper automobil McLaren Senna morali su značajno smanjiti težinu.

Tako su podizna krila vrata olakšana za čak 10 kg (svaka) pa su upola lakša od vrata modela 720S. Daljnjim korištenjem karbona olakšana su sportska sjedala za dodatnih 3,36 kg, a najznačajnija ušteda je ostvarena na ogromnom zadnjem krila spojleru koje je teško manje od 5 kg, a pri tom kao aerodinamičan dodatak ostaruje zavidan downforce. I još jedan impresivan podatak. Aerodinamika karoserija pri brzini od 250 km/h daje 800 kg downforcea.

Brutalni hypercar ima samo zadnji pogon, a pokreće ga 4,0 V8 twin-turbo motor jednako brutalanih performansi – ima najveću snagu 800 KS i najveći okretni moment 800 Nm. McLaren navodi podatak kako je McLaren Senna bez pogonskih tečnosti težak samo 1.198 kg. S mjesta do stotke ubrza za 2,8 sekunde, a potegne do najveće brzine 340 km/h. Za ubrzanje s mjesta do brzine 200 km/h treba samo 6,8 sekundi.

McLaren Senna imaće svoje premijerno predstavljanje na 88. Geneva International Motor Showi. Uz ove impresivne podatke, još samo nedostaje brojka koja govori o cijeni, a i ona je jednako impresivna. Početna cijena hiper automobila McLaren Senna je 922.500 evra, bez dodatnih želja.

Ako ste zainteresovan kupac, moramo vas razočarati. Svih predviđenih 500 primjerka limitirane serije već je prodano.

(automania.hr)