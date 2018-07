McLaren predstavlja lakši i jači 600LT

Kada kažemo da LT znači Longtail, mnogima će biti jasno da je McLaren stvorio još jednu zvijer za anale.

Da, pred kraj prošlog milenijuma dok je McLaren F1 GTR čitao bukvicu rivalima na stazi, rodila se ideja o još jednom modelu. F1 je nazad produžen za čak 641 mm i stvoren je prvi Longtail. Godinama kasnije McLaren oživljava ime, a sada predstavlja četvrti Longtail u istoriji, 600 LT.

Iako se temelji na modelu 570S, s četvrtinom novih dijelova, optimizovanom masom i aerodinamikom, te osnaženim motorom to je sada potpuno novi automobil. I da, u igri s karbonom povećana je dužina vozila, i to za 7,3 cm.

600LT je 96 kg lakši od izvornog modela i sada teži zaista fascinantnih 1247 kg. I dok spoljašnjost fascinira aero detaljima i dakako najkraćim izduvnim sistemom, unutra nema obilja. Na svaki gram se pazi, a oni najzahtjevniji dobiće ultralagana sjedala iz Senne. I kočnice s modela 720S.

S dodatnih 30 KS i 20 Nm (600 KS i 620 Nm) novi 600 LT je osjetno brži od ionako brzog izvornog modela. 3,2 sekunde za sprint do 100 km/h i 9,5 sekundi do 200 km/h su sada lako uhvatljivi, kao i maksimalac od bar 330 km/h. A sve to su vrijednosti izvornog 570S.

Proizvodnja strogo limitirane serije neće trajati duže od godinu dana, a neće ih biti više od 500 primjeraka. Startna cijena je 185.550 britanskih funti.

(Index.hr)