Mercdes predstavio novi bolid

Mercedes je danas predstavio novi bolid W12 kojim će pokušati osvojiti osmu uzastopnu konstruktorsku titulu, a Luis Hamilton rekordnu osmu titulu svjetskog prvaka u Formuli 1.

Za Mercedes će i dalje voziti Hamilton i Valteri Botas, a novi bolid je zadržao dominantnu crnu boju iz prošle sezone s kojom je želio pružiti podršku borbi protiv rasizma.

Na bolidu su urađene značajne aerodinamičke promjene te poboljšanje motora.

Hamilton je naglasio kako očekuje zanimljivu sezonu te je izrazio zadovoljstvo nastavkom saradnje s Mercedesom.

Podsjetimo, Britanac je prošle sezone izjednačio rekord Majkla Šumahera po broju naslova prvaka (7) i ove godine imaće priliku odvojiti se na vrhu.

Inače, zvanična testiranja obaviće se 12. do 14. marta na stazi Sakhir, na kojoj će 28. marta početi nova sezona Velikom nagradom Bahreina.

Introducing the W12 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb