Mercedes-AMG One sve bliži realnosti

Razvoj dugoočekivanog Mercedes-AMG One hiper automobila stigao je do prekretnice, prenose svjetski automobilski mediji. Na test stazu nedavno je izašao prototip koji sada isporučuje punu snagu od preko 1000 kS.

Hiper automobil sa pogonskom jedinicom direktno iz Formule 1 najavljen je još 2017. godine pod nazivom Mercedes-AMG Project One. Sa jednim od prototipova naša redakcija je imala priliku da se upozna na Sajmu automobila u Beču početkom prošle godine. Mercedes je takođe ranije objavio da je svih 275 planiranih modela u prvom krugu prodato, i to po cijeni od 2,7 miliona dolara. Naravno, nijedan još uvijek nije isporučen kupcima.

Zbog poteškoće u prilagođavanju agregata iz Mercedesovog F1 bolida za upotrebu na putu djelovalo je da je Mercedes-AMG odložio projekat One. Sada ipak izgleda da su problemi riješeni. Barem sudeći po ovom test modelu koji je izašao na čuveni terene Mercedes-Benza u Imendingenu u Njemačkoj.

Na radost svih ljubitelja super i hiper automobila, Mercedes-Benz je potvrdio da će model AMG One uskoro početi i sa testiranjem na Nurburgringu. Da li to znači da će njemački proizvođač automobila pokušati da postavi i novi rekord na stazi u ovom segmentu ostaje da se vidi.

Podsećamo, Meredes-AMG One će svoj pogonski sklop dijeliti sa bolidom Formule 1 iz 2017. godine. To znači da će njegovo srce biti hibridni 1.6-litarski V6 agregat. On će imati isti turbo punjač, MGU-K elektromotor i baterije sa tečnim hlađenjem kao Hamiltonov bolid. Ali i još jedan par MGU-K elektromotora (ukupno dakle tri) na prednjoj osovini.

Prema novim podacima iz kompanije Mercedes-AMG, ukupna snaga hiper automobila biće preko 1000 kS. On će do „stotke“ ubrzavati za ispod tri sekunde, a dostizaće brzinu i do 350 km/h. A šta tek reći za zvuk…

(vrelegume.rs)