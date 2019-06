Mercedes-Benz GLB premijerno predstavljen

Dugo iščekivani Mercedes-GLB je kasno sinoć i zvanično predstavljen. Riječ je o najnovijem članu ogromne SUV game njemačkog proizvođača.

Kao što i njegovo ime sugeriše, Mercedes-Benz GLB je u gami njemačkog proizvođača smješten između modela GLA i GLC. Karakteriše ga to što ima međuosovinsko rastojanje od 2.830 mm i što će biti dostupan sa sedam sjedišta.

Kada već pominjemo tih sedam sjedišta, da kažemo i da će kupci ovog modela moći da se opredijele za opciju od dva ukloniva sjedišta koja predstavljaju treći red sjedišta. Tu su i bočni vazdušni jastuci i kod trećeg reda sjedišta ali i držači za čaše. Oni koji tokom vožnje sede na njima će na raspolaganju imati i nekoliko pregradica za sitnicice i USB-C portove.

Međutim, ako kupci pak procjene da im treći red sjedišta nije potreban, oni mogu kupiti GLB modela sa pet sjedišta.

Spoljašnji dizajn

Kao što je i bilo očekivano, spoljašnji dizajn modela GLB je gotovo identičan dizajnu koncepta koji je nedavno predstavljen. Prema tome, njega odlikuje robusni prednji dio sa kockastim farovima. Takođe, dizajn maske (grila) i branika zavisi od varijante modela GLB. Tu su i šine na krovu, ali i plastična zaštita na lukovima iznad točkova i slično. Farovi mogu biti LED, kao i svjetla za maglu.

Enterijer i tehnologija

Kada je riječ o enterijeru, GLB je opremljen najnovijom tehnologijom kompanije Mercedes. Na primjer, tu je MBUX infotejnemnt sisitem koji je debitovao na novoj generaciji modela A-Klase. Tu su i brojni sisitemi za asistenciju vozaču i bezbjednost, pozajmljeni sa S-Klase. Kao posljedica toga, GLB se može voziti autonomno u određenim situacijama.

Mehanizacija i agregati

Tu je i 4Matic AWD sistem sa Eco/Comfort, Sport i Off-Road podešavanjima pomoću kojih se vrši raspodela snage prednjim i zadnjim točkovima.

Kada već govorimo o snazi, da kažemo nešto i o pogonskim opcijama. Prilikom lansiranja, Mercedes-Benz će ovaj model prodavati u dvije opcije. To su GLB 250 i GLB 250 4MATIC. Naime, ispod haube modela GLB 250 4MATIC krije se četvorocilindarski agregat sa turbo punjačem radne zapremine 2.0 litara. Kod ovog modela on razvija 221 konjsku snagu i 350 Nm obrtnog momenta. Agregat je povezan sa osmostepenim DCT mjenjačem. Predstavnici kompanije navode da je to dovoljno da ovaj SUV iz mjesta do 96 km/h ubrza za samo 6,9 sekundi.

Cijena će biti poznata prije nego što krene prodaja.

(Vrelegume.rs)