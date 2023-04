Mercedes najbrži serijski auto na Monci

Mercedes-AMG One osvojio je još jednu laskavu titulu. Ovog puta to je status najbržeg serijskog automobila na stazi Monca, na kojoj je obišao krug sa vremenom 1:43.902.

Za volanom je bio test vozač Rene Engel.

Ako najbolje vrijeme uporedimo sa prethodnim vožnjama, ispada da je AMG-ov automobil od 1063 KS poboljšao vrijeme kruga najbržeg modela Porsche 911 GT3 RS za čak 12 sekundi, prenosi b92.

Ovim je Mercedes-AMG One postigao najbolja vremena na dvije najpoznatije staze, Monci i od jeseni prošle godine Nirburgringu.

1:43,902 minutes. We're celebrating a new record on the Monza track! #ONEandOnly [WLTP: Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert: 9,9 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 223,4 g/km | Stromverbrauch gewichtet, kombiniert: 49,8 kWh/100 km | https://t.co/1hjefj6xrW] pic.twitter.com/qYcxOJ5pyN