Mercedes otkrio enterijer nove S klase

Početak septembra donosi nekoliko značajnih premijera, a među njima je svakako najzanimljivija ona vezana za novu generaciju S klase. Nakon što smo se upoznali s MBUX sistemom,iz Mercedesa sada otkrivaju enterijer vozila.

Kao što se očekivalo, kabina obiluje luksuzom i kvalitetnim materijalima, a pritom je riješena prekomjernih tipki, prenosi Index.

Kažu da je kabina S klase ono "treće mjesto", mjesto nakon kuće i posla.

Savršen komfor je zato prioritet, ali s potpunom ponudom, kako opreme tako i svega onog što donosi povoljniji ambijent.

Sigurno je da su Mercedesovi dizajneri inspiraciju našli u svijetu nautike, posebno luksuznih plovila koja se ne stide koristiti plemenito drvo. Pet je ekrana na raspolaganju, a potpuno novi dizajn dobivaju detalji poput ventilacijskih otvora i samog volana.

A kad je u pitanju ponuda prostora, proizvođač obećava da nova generacija donosi plus, i to u svim smjerovima, bez obzira na to govori li se o standardnoj ili produženoj izvedbi.