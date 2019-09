"Mercedes" sprema C-klasu karavan za sve terene?

Poslije E-klase All Terrain u njemačkom proizvođaču razmišljaju da kupcima ponude još jedan robustan karavan, ovog puta u nižem automobilskom segmentu.

"Mercedes" tradicionalno kasni kada je riječ o lansiranju "kros" karavana, pa je tako E-klasa All Terrain predstavljena tek prije tri godine, u trenutku kada je suparnički Audi A6 Allroad već uveliko bio prisutan na tržištu.

Po svemu sudeći, u proizvođaču iz Štutgarta su zadovoljni prodajom ovog automobila, pa kako piše "Autocar", pripremaju njegovu manju verziju, C-klasu All Terrain, koja bi se suprotstavila modelima kao što su Audi A4 Allroad i Volvo V60 Cross Country.

Nije teško zamisliti kako bi mogao da izgleda novi "Mercedesov" "kros" karavan - dovoljno je samo pogledati E-klasu All Terrain. Njemački proizvođač na sličan način bi transformisao postojeću C-klasu Estate u All Terrain varijantu.

Uz zaštitne dodatke na donjim dijelovima karoserije i krovne šine, automobil bi imao veće odstojanje od tla i kao standard "Mercedesov" 4Matic pogon na sva četiri točka.

C-klasa All Terrain trebalo bi da dobije i sofisticiran Air Body Control sistem oslanjanja prilagođen vožnji po različitim putnom podlogama, uključujući i makadamske puteve. Podsjećamo, E-klasa All Terrain ima mogućnost izbora tri moda ogibljenja, pri čemu "klirens" varira od 121 do 156 mm.

Iako je u posljednje vrijeme, kao i mnogi drugi proizvođači, bio fokusiran na razvoj krosover i SUV vozila, "Mercedes" je svjestan da mnogi njihovi kupci prednost i dalje daju klasičnim karavanim, pa bi C-klasa All Terrain trebalo da predstavlja alternativu Mercedesu GLC.

Sljedeća generacija limuzine C-klase trebalo bi da debituje 2020. godine, što znači da bi All Terrain karavan verzija mogla da se pojavi u prodaji 2021.

(B92)