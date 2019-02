Misteriozni unikatni Bugatti od 18 miliona dolara

Ako je vjerovati glasinama, Bugatti trenutno radi na konstruisanju jedinstvenog Longtail Chiron modela, koji će koštati preko 18 miliona dolara, a zvanično će biti predstavljen tokom sajma automobila u Ženevi.

Ipak, moramo priznati da očekujemo da su ove vijesti stvarne, a ne fikcija, jer su potekle od slavnog kolekcionara superautomobila, Krisa Singa, koji je na Instagramu podijelio sliku Chiron modela pravljenog po mjeri, koja je do sada držana u tajnosti.

Američki kolekcionar je takođe objavio i podatak o vlasniku ovog nevjerovatnog modela, a to je niko drugi do Dr Ferdinand Pih, unuk Ferdinanda Poršea i nekadašnji predsjedavajući Volkswagen Grupe. Evo šta je on napisao u svojoj Instagram objavi: "Chiron je nevjerovatna mašina i biće veoma zabavno vidjeti ovaj model, pored Divo modela i super tajnog unikatnog Bugatti modela koji je kreiran ekskluzivno za Dr Piha, koji će biti predstavljen za mjesec dana, na sajmu automobila u Ženevi.

Njegova objava na Instagramu zapravo je jedini komad informacije koji je javno dostupan, a tiče se unikatnog Bugatti Chiron Longtail modela, što znači da samo nekoliko odabranih ljudi koji rade na ovom projektu imaju sve detalje, uključujući i specifikacije njegovog izgleda, u poređenju sa standardnim modelom.

Ipak, to nije zaustavilo digitalne umetnike od dizajniranja renderinga misterioznog Bugatti modela. Slika koju vidite iznad teksta, nastala je kao djelo umjetnika, E. Milano. Jedinstveni Chiron Longtail će imati debi u Ženevi, zajedno sa skoro predstavljenim Bugatti Chiron Sport 110 Ans Bugatti i trkački fokusiranim DIvo modelom.

Mi jedva čekamo da vidimo kako će izgledati ovaj model od 18 miliona dolara.