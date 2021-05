Mladić bh. korijena u Australiji ostvaruje san: Stvorio brend električnih motora

Kada je prije nekoliko godina ugledni australski magazin AMCN pisao o Denisu Saviću, posvetili su mu osam stranica i govorili su o mladiću koji od 14. godine sanja da proizvede vlastiti električni motocikl.

Danas se o mladom mašinskom inžinjeru bh. korijena, rođenom u Australiji, pišu druge priče. Iza sebe ima ugledni brend "Savic Motorcycles".

Savić ima 28 godina, a jasno je da su veliki uticaj na njegova interesiranja imale Sarajlije - majka Sanela, građevinski inžinjer, i otac Boro Savić, IT stručnjak. Njegovi motocikli su svjetski, ali se s pravom može reći da je sve na bh. pogon zbog velike podrške porodice.

U razgovoru za "Dnevni avaz" govorio je o odrastanju, roditeljima, biznisu, uticaju roditelja na njegov razvoj, ali i djeda Jusufa.

"Teško je reći šta je jače, genetsko naslijeđe ili jedan lični cilj. Ako bih išao pojedinačno po svakom članu porodice i čime su se profesionalno bavili, rekao bih - niko. Ali, kada se oni svi spoje, onda to već ima logike. Djed se bavio elektrikom, mama statikom i dinamikom, tata IT programiranjem, drugi djed je bio mašinbravar, a, naravno, u svemu je neizostavna odlična hrana moje bake. Mislim da je taj porodični mikrokozam, koji je bio sačinjen od dobrih ljudi, kreirao temelje za ono što danas radim", priča Savić.

Kaže da je velika uloga u svemu tome i njegovog djeda Jusufa, koji je bio vrhunski elektroinžinjer.

"Moj djed Jusuf Pilav bio je vrhunski elektroinžinjer i veoma draga, topla osoba. Nekada je radio za firmu 'Valter Perić', a poslije, kao direktor za razvoj i obrazovanje, za 'Elektroprivredu BiH' (EPBiH). Dobio je nekoliko državnih nagrada za razvoj i unapređenje bh. elektromreže i distribucije. Uvijek je istraživao i donosio nove tehnologije u EPBiH. Djed Jusuf je došao u Australiju kao penzioner 1996., poslije rata u BiH. Pamtim da je uvijek nešto popravljao u i oko kuće i uvijek je bio spreman da mi posveti dovoljno vremena te da mi objasni i praktično pokaže šta i kako radi. Kada sam upisao Mašinski fakultet, mislim da je on bio najponosniji djed na svijetu. Uvijek me volio i štitio. S velikim interesiranjem je pratio svaki moj novi korak i razvoj mojih prototipa. Sjećam se kada sam mu rekao da naš prototip motocikla ima 60 kW, što je više od 200 Nm, nije mogao da vjeruje!. Prije nego što nas je napustio, djed mi je dao svoj zlatni sat koji je dobio od 'Elektroprivrede BiH' za njegov veliki doprinos i zaslužni rad. To je sat koji danas nosim", kaže Denis.

On potom objašnjava u kojoj je fazi proizvodnja njegovog motocikla.

"Trenutno je naša C-serija motocikla na produkcionom nivou, a to je posljednja faza inžinjerskog projektiranja i dizajna. Sada intenzivno radimo na završnim testiranjima i tehničkim pregledima za motocikle. Poslije toga planiramo naredni stepen proizvodnje i početak masovnije produkcije i isporuke", ističe Denis Savić.

Naglašava da njegova želja za ovim poslom dolazi iz velike strasti prema ovakvim proizvodima.

"Rad na električnim motociklima dolazi iz moje velike strasti za tom vrstom proizvoda. Mislim da mi je vizualizacija ove ideje ili cilja veoma pomogla da mnogo lakše prođem kroz sve prepreke na svom putu. Moram reći da mi je pomoglo mnogo dobrih ljudi da krenem, od inicijalne ideje i bez inicijalnog budžeta, da napravim izuzetno kvalitetan tim, koji je prošao kroz sve faze razvoja našeg projekta te da ostvarimo funkcionalni proizvod. Za mene i za 'Savic Motorcycle team' raditi na projektu koji rezultira u opipljivi proizvod je veoma oplemenjujuće i motivirajuće", kaže Savić.

On naglašava da se još u 14. godini odlučio za posao kojim će se baviti.

"Mislim da sam u 14. godini odlučio da ću se baviti razvijanjem i proizvodnjom vlastitog motocikla. U dvadesetima sam kupio prvi motocikl i dovezao ga kući. Nisam imao hrabrosti da to kažem majci pa sam rekao da ga čuvam za prijatelja. Poslije tri mjeseca sam priznao. Majka nije bila baš najsretnija. Taj motocikl je, ustvari, bio moja prva kompletna mašina koju sam samostalno rastavio i sastavio", prepričava svoje početke Denis.

Kaže da su mnogi iskusni bajkeri oduševljeni njegovim motociklom.

"Kad smo posljednji put izlagali na Sajmu motocikala u Sidneju, mnogo je ljudi došlo da vide Harley-Davidsonov novi e-bike, ali je većina iskusnih motociklista došla na naš štand. Bili su oduševljeni snagom i tehničkim karakteristikama našeg modela C-Series - Cafe Racer e-bike", priča za pomenuti list Savić.

Uprkos tome što je rođen u Australiji, Denis nije zaboravio svoje korijene.

"Moji roditelji su rođeni u Sarajevu. Sada smo svi u Australiji, ali imamo rodbinu i jake veze sa Sarajevom. Za to što znamo jezik, mislim da je cijela porodica zaslužna, a posebno majka. Trudila se da kroz igru upoznam jezik. Volio bih jednog dana, kada ih budem imao, da naučim svoju djecu bosanski. Želim da čujem svoje dijete da zove moga oca: 'Djede, hajde malo da šutamo loptu'", zaključuje Savić.