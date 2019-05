Na prodaju Pagani Huayra BC Macchina Volante

​Na fotografijama u koje gledate nalazi se model po imenu Pagani Huayra BC Macchina Volante. Taj automobil se trenutno prodaje, a pretpostavlja se da će dostići cijenu od nekoliko miliona dolara.

Naime, 2017. godine, ovaj Pagani Huayra BC Macchina Volante prodat je kolekcionaru automobila Krisu Singu. Tada je ovo bila “najluđa” i najskuplja verzija modela Huayra. Ipak, poslije dvije godine, ovaj bogati kolekcionar odlučio je da proda svoje vozilo.

Iz tog razloga ga je stavio na aukciju. Početna cijena po kojoj će se ovaj automobil prodavati još uvijek nije poznata. Međutim, mnogi pretpostavljaju da se radi o cifri koja je blizu milion dolara, a da će se automobil zapravo prodati za nekoliko miliona.

Ubrzo nakon što je kupio ovaj Pagani Huayra BC Macchina Volante, Kris Sing mu je instalirao i jedinstveni spojler od ugljenikovih vlakana koji je veći od fabričkog. Iako se na oglasu navodi da ovaj automobil nije prešao nijedan kilometer puta, u to iskreno sumnjamo. Naime, on ne samo da se pojavljivao na ulicama SAD, već je stigao i do Ženeve gdje je primjećen prošle godine.

Ono šta ovaj automobil čini unikatnim jeste njegov eksterijer. Naime, on je ukrašen specijalnim plavim i crnim bojama ugljenikovih vlakana. Felne su u zlatnoj boji, dok su kočiona klešta plave boje. Ističu se još i veliki usisnici za vazduh i krov inspirisan modelom Zonda Cinque.

Enterijer je takođe jedinstven za ovaj model i odlikuje se kariranim tapacirom. Sedišta su izrađena od ugljenikovih vlakana sa plavim detaljima i šavovima u bojama italijanske zastave. Takođe, uz ovaj model se dobija i specijalno kreiran set kofera i ručnog prtljaga koji se slaže sa bojama auta i enterijera.

Srce modela Pagani Huayra BC je šestolitarski twin-turbo V12 koji potiče iz AMG-a. On razvija 789 konjskih snaga i 1.100 Nm obrtnog momenta.

(Vrelegume.rs)