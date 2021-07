Najavljen novi Lamborghini

Stiže nova moćna zvjerka.

Teaser najavljuje novi Lamborghini sa V12 motorom, a kako se pretpostavlja u pitanju je nova i najvjerovatnije finalna verzija modela Aventador koji se inače prvi put pojavio još 2011. godine.

Kako bilo, ovo bi po nekim glasinama mogao da bude Aventador S Jota, po svemu sudeći i najjači Aventador ikada.

Očekuje se naime da će 6,5 litarski atmosferski V12 motor raspolagati sa više od 770KS.

Sem toga, automobil će doživjeti još neke promjene (na pogonu i šasiji), a biće izmijenjeni i prednji dio, pragovi, zadnji blatobrani i otvori za vazduh.

Na više detalja međutim nećemo morati još dugo da čekamo jer je premijera najavljena već za 7. jul, piše Autoblog.

It takes time to become timeless. Are you ready? It's almost time for the reveal. Save the date. 07/07 12 PM CESThttps://t.co/vYFlwonACg pic.twitter.com/UXHW7WlCBn