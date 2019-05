Najbrži Ferrari u istoriji imaće tri elektromotora

Od kad je hibridni hipersportaš Ferrari LaFerrari stupio na scenu sve se stubokom promijenilo, jer nikad perjanica iz Maranella nije vodila računa o ekologiji.

Međutim, kad se jednom probije led više nema povratka na staro. Istim stopama nastaviće i nasljednik, koji bi mogao biti predstavljen već krajem 2020. godine.

Za razliku od modela Ferrari LaFerrari (na slici), koji je imao jedan elektromotor, nasljednik će biti opremljen s čak tri.

Da se podsjetimo… Ferrari LaFerrari za pogon je koristio kombinaciju atmosferskog benzinca 6.3 V12 i elektromotora.

Ukupna snaga iznosila je 963 KS, okretni moment 900 Nm pa je prema službenim podacima do stotke sprintao za manje od tri sekunde, do 200 km/h bi stizao za manje od sedam sekundi, a do 300 km/h za okruglo 15 sekundi. Najveća brzina premašivala je 350 km/h.

Nasljednik će koristiti kombinaciju motora V12 i tri elektromotora koji će ukupno ispaljivati osjetno više od 1000 KS, ubrzanje do 100 km/h skratit će se na manje od 2,5 sekunde, a najveća brzina premašiće 380 km/h.