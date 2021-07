Najčešće i najrjeđe oštećeni automobili u Evropi

Jedna od najbitnijih stvari koje treba da znate oko kupovine polovnjaka je da li je automobil bio u saobraćajnoj nesreći.

Ukoliko je automobil oštećen, njegova limarija je oslabljena, što znači da svaka sljedeća nesreća je mnogo opasnija i po automobil i po putnike.

Takođe, veoma je rijetko da vozači adekvatno ulažu u popravke poslije lupanja. Sve je više slučajeva gdje se automobil jefitno popravi čisto kako bi uspio da se proda.

Šansa da naletite i kupite vozilo koje je oštećeno varira od brenda i modela automobila. Dok većina vozača pretenduje da kupi pouzdan i moderinji auto, mlađi neiskusni vozači sve češće bacaju fokus na jačinu motora, sportske performanse, kao i generalni izgled automobila umjesto da gledaju pasivne i aktivne strane sigurnosnih specifikacija.

Metodologija Istraživanja

Izvor informacija: Ovo istraživanje je bazirano na izvještajima o istoriji automobila generisanim od strane korisnika carVertical platforme.

Ova platforma pruža detaljan izveštaj istorije automobila koristeći brojv šasije VIN, prema kome možete sigurno dobiti informacije o svakoj nesreći u kome je auto bio, svakom oštećenom dijelu, kao i koliko je koštala popravka, plus još dosta toga.

Period sprovođenja studije: Od Juna 2020 do Juna 2021.

Uzorak informacije: Blizu milion izvještaja o istoriji automobila je analizirano.

Uključene države: Poljska, Rumunija, Mađarska, Češka, Bugarska, Hrvatska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Rusija, Belorusija, Francuska, Litvanija, Ukrajna, Letonija, Italija, Njemačka.

Top 5 Najčešće oštećenih automobila

Prema carVertical izvještajima, tabela ispod prikazuje pet marki automobila u Evropi koji su najčešće oštećeni.

Takođe, uočite najčešće modela koji su lupani; svi automobili imaju različite karakteristike i popularni su različitim tipovima vozača.

Kao što i sami vidite, Lexus zauzima prvo mjesto. Automobili ove marke su pouzdani i jaki, i baš zato vozači znaju da precijene svoje vozačke sposobnosti što ih na kraju dovodi do katastrofe.

Isto važi i za Jaugar i BMW automobile. Na primjer, sprotska verzija BMW Serije 3 i Jaugar XF su relativno jeftini automobili za svoju marku, a opet su previše agilni i brzi.

Na drugom mjestu je Subaru koji jasno pokazuje da čak i sistemi sa pogonom na sva četri točka ne mogu uvijek da vas zaštite u nezgodnim situacijama.

Doduše, oni koji kupuju Subaru automobile češće voze van gradova.

Njihov sofisticirani all-wheel-drive sistem (AWD) je u mogućnosti da prevaziđe gotovo bilo koji izazov, ali kada se na šumskom ili zemljanom putu odjednom nađe dosta leda ili blata, čak i tada nije sigurno da će se automobil zaustaviti dovoljno brzo.

A tu je i Dačija – jedna od najjeftinijih marki automobila na svijetu. Oni proizvode minimalistične automobile gdje se uglavnom vodi računa o budžetu. Baš zbog svoje priuštivosti, Dačije odlikuje slaba konjska snaga, a nezgode se mogu desiti uglavnom zbog nepažnje.

Top 5 Najređe oštećenih automobila

Prema carVertical izvještajima, tabela ispod pokazuje 5 marki automobila koje su najređe učesnici saobraćajnih nezgoda. Alarmantno je to da se čak i ovde susrećemo sa visokim procentima; ne postoji marka automobila sa manjim procentom jer čak i kada se dogodi jedna nezgoda, prečesto je više automobila uključeno.

Ovi rezultati prikazuju da popularnost marke i karakteristike automobila utiču na to da se automobil nađe u nesreći. Na primjer, Fiat proizvodi samo kompaktna vozila. Citroen i Peugeot marke uglavnom pružaju pristupačne automobile sa motirma koji variraju između 100 i 150 konjskih snaga. Ovakve karakteristike gotovo nikad je privlče vozače koji žele jako ubrzanje kako bi probijali ograničenja brzine.

Top 10 država sa najvećim procentom oštećenih automobila

Tokom ove studije, carVertical je analizirao izvještaje raznih evropskih zemalja. Rezultati u ovoj tabeli pokazuju u kojim državama je procenat oštećenih automobila najveći.

Varijacije prikazane u tabeli se najvećim dijelom odnose na navike vozača i ekonomski nivo države. Oni koji žive u državama sa jakim bruto domaćim proizvodom (BDP-om) mogu u prosjeku priuštiti novija vozila.

Ali, kada govorimo o dijelovima Evrope gdje su male plate, onda je više vjerovatno da se voze jeftinija vozila koja su najčešće oštećena, ili uvežena iz inostranstva. Navike i potrebe vozača takođe utiču na ove rezultate u tabeli. Bez obzira na to što je prethodno istraživanje ilmitirano. To se dešava zbog toga što određena tržišta imaju limitiran broj podataka, što dalje dovodi do toga da osiguravajuće kuće imaju mnogo malo informacija koje se odnose na to da li je automobil oštećen i na predispozicije vozača.

Zaključak

Danas, saobraćajne nesreće su rastući problem. Pisanje poruka, obavljanje poziva, unošenje hrane i pića - Vozači obavljaju mnogo drugih aktivnosti koje, prije ili kasnije, dovode do nesreća. Takođe, motori na automobilima postaju previše jaki da su ljudi na granici kontrolisanja mašine tokom vožnje. Detaljna popravka automobila nakon sudara je veoma skupa, baš zato je ne mogu svi priuštiti.

Originalno stanje automobila se mora vratiti u normalu, zaštitni jastuci da se vrate na svoja mjesta, itd. To je razlog da većina vozača nađe jefitinije, manje sigurne, varijante. Baš zato je danas sve ušestalija pojava da se na putu spaze nesigurni automobili.