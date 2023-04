Najjači BMW u istoriji - 748 KS

748 KS i 1000 Nm, to je maksimum koji je dostupan za najmoćniji serijski BMW u istoriji.

A proizvodnja kreće u avgustu ove godine, što znači da će vrlo brzo prvi primjerci stići na puteve.

Svako ko se plašio da će Label Red biti potpuno električan sada može da odahne. Priča je poznata, a nosač je V8 sa maksimalnih 585 KS. Elektromotor radi ostalo do pomenute maksimalne snage od 748KS.

Razlika u obrtnom momentu je još uočljivija u poređenju sa 'standardnim' XM. Plus je čak 200 Nm, pa je vozaču na raspolaganju maksimalno 1000 Nm dok se V8 vrti na 5600 obrtaja u minuti. Specifični podaci govore da elektromotor može proizvesti do 197 KS i 280 Nm.

Naravno, M odjeljenje nije samo povećalo snagu, već je napravilo i brojne modifikacije za BMW-ov super-SUV, uključujući ugradnju jače radilice i modifikacije na osmostepenom mjenjaču. Pri tome, akcenat je stavljen na krivu odziva isporuke snage.

Maksimalna brzina je ograničena na 250 km/h, a sa opcionim M Drivers paketom povećava se na 290 km/h. Do 100 km/h stiže za 3,8 sekundi. S druge strane, KSM može da vozi skoro nečujno na struju do 140 km/h sa dometom od 78 do 83 km prema VLTP. Ništa nije 'normalno' u BMW-u, čak ni koncept tihe vožnje. Naime, za struju nudi "IconicSounds Electric" koju je komponovao Hans Zimmer, a izbor je na vozaču.

Zvanični podaci o potrošnji govore o potrošnji benzina od 1,7 l/100 km i potrošnji struje od čak 34,5 kWh/100 km.

Stoga ne treba da čudi što je baterija istog kapaciteta kao i manji električni automobili – 25,7 kVh. Puni se na punjaču snage do 7,4 kVh, a od 0 do 100% punjenje traje 4,25 sati.

Kada je dizajn u pitanju, nećemo reći ništa novo ako zaključimo da će izazvati veliko interesovanje. Uostalom, kao i svaki KSM. Ova verzija je možda još prijatnija za oko. Ide do krajnosti, a pored specijalne metalik crne boje, donosi crvene detalje, što je samo jedna od 50 dostupnih nijansi. Unutrašnjost je napravljena po istom receptu.

Ako se pitate koliko košta ovaj super-SUV, odgovor je 203.000 evra. A uskoro će biti rasprodat iz prostog razloga što BMW nudi samo 500 primjeraka, prenosi b92.