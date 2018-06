Najjeftinija verzija Modela 3 stiže početkom 2019.

Kompanija Tesla počeće sa proizvodnjom najjeftinije verzije Modela 3 u prvom kvartalu 2019, saopštio je Ilon Mask.

Tesla je prilikom predstavljanja Modela 3 još prije tri godine posebno istakla da će to biti njen prvi "pristupačni" automobil čija će cijena biti 35.000 dolara.

To je donijelo kompaniji ogroman broj zainteresovanih kupaca koji su uplatili depozit što je donijelo ogroman pritisk na Teslu da isporuči vozila na vrijeme.

Jeftinija verzija Modela 3 ima manje baterijsko pakovanje od 50 kWh, koje će prema tvrdnji Maska biti spremno do kraja godine.

Prije nekoliko nedjelja direktor Tesle je izjavio da kompanija mora da dostigne nedjeljni nivo proizvodnje od 5.000 jedinica, a onda da sačeka 3-6 meseci prije lansiranja osnovne verzije Modela 3.

Tesla trenutno proizvodi oko 3.500 jedinica Modela 3 nedjeljno. Nakon sastanka akcionara saopšteno je da je Model 3 postao najprodavaniji premijum sedan srednje veličine u SAD u maju, prodavaniji je od rivala poput Mercedesa C klase, BMW-a Serije 3 i Audija A4.

Američka kompanija je tek nedavno najavila proizvodnju i najskuplje verzije Modela 3 sa dva motora od po 258 KS na prednjoj i zadnjoj osovini.

Dodatni motor omogućava Modelu 3 ubrzanje 0-100 za 4,5 sekundi, što je samo sekund sporije od cilja mnogih superautomobila.

Cijena Modela 3 sa dva motora je 78.000 dolara.

Model 3 is now the best-selling mid-sized premium sedan in the USA pic.twitter.com/xI7LsgRI6D