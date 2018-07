Najjeftiniji auto na svijetu odlazi u penziju

Tata Nano prije deset godina je najavljen kao epohalni proizvod koji će motorizirati Indiju baš kao što je to učinio Ford početkom prošlog vijeka.

No ultraniska cijena je izostala, baš kao i interes za ultrajeftinim automobilom.

Revolucija je izostala, čak i u okvirima indijskog tržišta koje bilježi rast. Kompanija, jedna od najvećih u svijetu, prošlog je juna proizvela tek 275 primjeraka, a ovog jedan jedini primjerak. Podaci o prodaji i izvozu su još gori, pa je tako ovog juna u cijeloj Indiji prodano tri primjerka, a u izvoz nije otišao niti jedan. Logično, Tata je priznala kako auto "u ovakvom obliku ne može nastaviti iza 2019. godine te da će biti potrebna velika ulaganja", prenosi Economic Times.

Na tržištu koje trenutno bilježi rast od nevjerovatnih 40-ak odsto propast projekta malog jeftinog automobila se čini nevjerovatan. No upravo se to dogodilo ovom neuglednom automobilčiću čiji je razvoj vođen samo jednom idejom, a to je kako uštedjeti. I upravo je nevjerovatno da je auto koji je inicijalno trebao stajati oko 1.500 evra na kraju bio dvostruko skuplji. Jednostavno previše za poluproizvod na 12-colnim točkovima s jednim brisačem i dvocilindričnim motorom od 38 KS.

Brojni su problemi pratili projekt Nana, pa je i na tržište stigao tek u martu 2009. godine. Pritom je proizvodnja zbog pobune lokalnog stanovništva preseljena u Gujarat, a svaki prodani primjerak je generisao gubitak za kompaniju. U najboljim godinama prodaja je iznosila oko 75.000 primjeraka godišnje da bi pala na nivo od svega 1.500 primjeraka u prošloj godini.

Kad se sve zbroji i oduzme Tata je Nano posljednjih godina proizvodila samo iz emocionalnih razloga, vjerovatno da ne uznemiri svoa gazdu koji je s Nanom imao doista plemenite zamisli. Ratan Tata je htio motorizovati Indiju tako da sve familije koje sebi ne mogu priuštiti više od mopeda na kraju imaju auto s pet vrata i krovom. I tako će Tata službeno i dalje proizvoditi Nano te ga nuditi na tržištu.

Vezana vijest: Niko neće najjeftiniji auto na svijetu

(index.hr)