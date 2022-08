Najmoćniji serijski terenac će postojati još godinu dana

​Svakodnevno čitamo da nam stiže revolucija u automobilskoj industriji predvođena novitetima na struju, ali Amerikanci su još jednom pokazali da nisu spremni da se odreku onoga po čemu su najpoznatiji.

Pričamo o velikim V8 motorima sa mnogo besmislene snage koju vlasnici neće moći iskoristiti većinu vremena.

Uzmimo za primjer model Dodge Durango Hellcat. Originalno je predstavljen 2021. godine sa kamionskim 6,2-litarskim motorom sa čak 710 konjskih snaga i maksimalnih 875 Nm obrtnog momenta zahvaljujući kompresoru.

To ga je učinilo najmoćnijim serijskim terencem ikada viđenim ako ne računamo ona jednocifrena specijalna izdanja od strane kompanija za koje nikada nismo čuli.

Prema fabričkim informacijama ubrzanje od nule do 100 km/h traje 3,5 sekundi dok je maksimalna brzina 288 km/h. Primjetićete sigurno da postoji nekoliko bržih modela u ovoj kategoriji, ali Hellcat se i dalje može pohvaliti sa titulom najmoćnijeg. Spomenućemo i da se snaga prenosi na sva četiri točka preko osmostepenog automatskog mjenjača.

Dodge je originalno planirao da ponudi samo dvije hiljade primjeraka po početnoj cijeni od 82 hiljade dolara.

Kada je cjelokupna ponuda naručena za svega nekoliko dana, odlučeno je da još hiljadu jedinica Hellcata napusti fabriku.

Očigledno je potražnja dovoljno velika da nam je Dodge upravo rekao kako će ovaj terenac biti dio ponude i za 2023. godinu što je vremenski period u trajanju dvije godine duže nego što je proizvođač originalno planirao.

Ovaj model se nije pretjerano izmijenio u poređenju sa prethodnikom. Ponovo možemo da vidimo modifikovano ogibljenje, velike Brembo kočnice i aerodinamične dodatke zahvaljujući kojima bi mu pozavidjeli i mnogobrojni sportski modeli.

Jedna od većih ponuda je ona koja se zove Plus i omogućava Durangu da bezbedno povuče terete mase do četiri tone. Voljeli bismo da možemo da kažemo kako će Dodge nastaviti da ga proizvodi sve dok postoji potražnja, ali to ovaj put zaista nije slučaj.

Američki proizvođač vozila je dio velikog Stellantisa i već je odluka pala da proizvodi isključivo vozila na struju počev od 2024. godine. Problem za Durango je po pitanju njegove potrošnje koja iznosi 18 litara na pređenih sto kilometara, a kako je brojka daleko veća od propisanih zakona, tako je Dodge odgovaran da svake godine plaća kazne.

Ali ako ništa drugo, američki san je trajao dvije godine duže nego što smo originalno mislili.

(AutoRepublika)