Najpopularniji automobili na TikToku

TikTok je u posljednjih nekoliko godina doslovno eksplodirala na sceni društvenih mreža, a činjenici da ima preko milijardu aktivnih korisnika ne može odoliti ni autoindustrija.

Koliko je TikTok sveprisutan u društvu, najbolje govori podatak kako se radi o najpopularnijoj aplikaciji za pametne telefone, koja je samo u prošloj godini skinuta 315 miliona puta. Zato će mnoge zanimati kako kotiraju pojedini automobili i automarke na ovoj mreži zasnovanoj na videosnimcima.

Dick Lovett, prodavač automobila iz Velike Britanije, analizirao je društvenu mrežu, tačnije pojedine hashtagove, i uočio da se ovdje trendovi uveliko razlikuju od tržišne snage pojedinih marki.

Tako je do 15. jun ove godine s 22 milijarde pregleda status najpopularnije luksuzne marke osvojio BMW. To je dvostruko više od iduće marke, Audija, s 9.3 milijarde pregleda. Posljedica je to BMW-ovog angažmana na TikToku, gdje je objavio i izazov s plesom na određenu pjesmu, čime je promovisana serija 1. Bilo je to 2019. godine, kad je pokrenut #the1challenge.

"TikTok je još jedna jako dinamičan i internacionalno brzo rastući društveni kanal koji koristimo za promociju marke BMW, ciljajući na mladu, digitalno obrazovanu grupu", rekao je Jörg Poggenpohl, šef digitalnog marketinga za BMW.

Treće mjesto osvojio je Jaguar sa šest milijardi pregleda, a top 5 zaključuju Porsche i Ferrari s po četiri, odnosno 3.5 milijardi pregleda.

Tražimo li ipak najspominjaniji model automobila na ovoj mreži, titula neće ići BMW-u, već glavnom rivalu Audiju. I to modelu TT koji je posljednjih godina tržišno tonuo, ali svejedno pokupio čak 5.5 milijardi pogleda. Najpopularniji BMW-ov model je M4 s 1.3 milijarde pregleda.

Zanimljivo, trećem musketaru nema ni traga. Mercedes nije ni u top 8 najpopularnijih marki, a nema ga ni na ljestvici modela. Izgleda da ova marka još nije odlučila na TikToku obratiti se mlađoj klijenteli.

Međutim, neke će posebno razveseliti da na ovoj mreži crossoveri i SUV-ovi ne prolaze jako dobro. U fokusu korisnika su isključivo sportski automobili, a jedini koji su uspjeli izazvati interes su Jaguar I-Pace i Porscheovi modeli. Porsche za svoj uspjeh može zahvaliti Macanu i Cayenneu, tržišno i na TikToku, gdje su ovi modeli odmah iza Panamere. Kod Audija je najpopularniji SUV model Q7, i to kao tek deseti model.