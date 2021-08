Najsnažniji McLarenov kabrolet u istoriji košta preko 400.000 evra

McLaren je predstavio novi model 765LT Spider.

Britanski proizvođač objavio je fotografije i tehničke detalje svog najsnažnijeg kabrioleta do sada - 765LT Spider.

Za pogon je odabran poznati McLarenov 4.0-litarski tvin-turbo V8 koji u ovom automobilu isporučuje 765 KS (562 kW) i 800 Nm maksimalnog obrtnog momenta.

To je dovoljno da auto ubrza iz mjesta do stotke za samo 2,8 sekundi, dok mu je do 200 na sat potrebno ukupno 7,2 sekunde.

Zahvaljujući naprednoj konstrukciji od ugljeničnih vlakana, koju je McLaren već koristio u modelu 765LT Coupe, kao i izduvnom sistemu od titanijuma koji je za 40 odsto lakši od čeličnog, 765LT Spider teži je samo 49 kg od kupe verzije.

Ukupna masa vozila je samo 1.388 kg, što je za 80 kg manje od McLarena 720S Spider.

Na taj način, 765LT Spider ima najbolji odnos snaga/masa (598 KS/t) u klasi.

Ušteda u masi postignuta je i zahvaljujući lakom pokretnom tvrdom krovu koji je napravljen takođe od ugljeničnih vlakana.

Krov se spušta ili podiže elektronskim putem za svega 11 sekundi.

McLaren je objavio da će 765LT Spider prodavati po početnoj cijeni od 411.000 evra, a u planu je ograničena serija od svega 765 primeraka.

(B92)