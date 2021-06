Nema bržeg: Mercedesov karavan vozi do 350 km/h

Mercedes i Audi su jedni od rijetkih koji nude moćne karavane s više od 600 KS. Njemački tjuner ide nekoliko koraka dalje.

A to znači pakleni stroj u koji možete utrpati cijelu porodicu i svu svoju imovinu. Ako u tome uspijete, jer bi neki od straha mogli odustati od vožnje, a nakon akvizicije tjunirane E klase teško da će što ostati od imovine.

U svakom slučaju, srce je AMG-ov opjevani 4.0 V8 biturbo koji u RS830 izvedbi ima 830 KS i 1100 Nm. Sasvim je jasno da ovdje modifikacije idu puno dalje od novog softvera, a epilog je čak 350 km/h maksimalca uz nevjerojatne 3.2 sekunde za sprint do stotke, prenosi index.hr.

Ako vam ni to nije dosta, tu je RS 830+ kit, s kojim dobivate nove turbine, a karakteristika motora se penje sve do 880 KS i 1200 Nm. To znači 3.1 sekundu do 100 km/h.

Tu je i opcija ubrizgavanja metanola, a onda je maksimum na 940 KS i 1280 Nm, a karavan se katapultira do 100 km/h u manje od 3 sekunde.