Nesvakidašnja krađa nasred autoputa

Neke su krađe spontane, a druge se pažljivo planiraju. Ova je sigurno pripadala drugospomenutoj.

Počinioci su tačno znali šta žele ukrasti i gdje pronaći. Pratili su žrtvu sve dok im nije uspjelo da otemu njenu imovinu, a potom su se odvezli u nepoznatom smjeru.

Crma limuzina sa zatamnjenim staklima pratila je srebrenu Toyotu Prius. U jednom trenutku su se otvorila zadnja vrata i iz limuzine je istrčao muškarac držeći neki predmet u ruci.

Trenutak kasnije postalo je jasno da je u pitanju alat potreban za razbijanje zadnjeg stakla japanskog hibrida. Nakon što je razbio staklo, ukrao je torbu iz prtljažnika i vratio se u crnu limuzinu, te sa ostatkom ekipe pobjegao sa mjesta zločina.

Nije poznato šta se dalje događalo, jer snimak koja dolazi iz Tesle prestaje sa bijegom. Nadamo se da je policija dobila dovoljno informacija i pronašla kriminalce. Lopovi bi se za ovo djelo trebali suočiti sa teškim kaznama.

Materijalni gubici su iznosili 7,000 dolara. U ukradenoj torbi se nalazila profesionalna oprema za fotografisanje i tehnološki napredni dron. Povrijeđena osoba je profesionalni fotograf za prodaju nekretnina, a sa tom opremom je pošteno zarađivao za život, prenosi portal "Automobili.ba".

Highway robbery in SF- caught on my TeslaCam. pic.twitter.com/oZ8RFgboCm