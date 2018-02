"Nezavisne" testirale Teslin model S: Električni automobili postaju stvarnost

Američki proizvođač automobila Tesla uspio je ono o čemu su mnogi ranije samo pričali - napraviti električni automobil koji brzinu od nula do sto kilometara na sat dostiže za nekoliko sekundi.

Prije Tesle električni automobili bili su tek nešto više od kockastih i nezgrapnih kolica za golf, kojima od nula do stotinu treba hiljadu godina, a čija baterija traje pet mikrosekundi.

Teslin model S, čija pokretnost i visprenost iznenađuju čak i okorjele trkačke profesionalce, iznenađujuće je udoban automobil.

Prilikom posjete Americi imali smo priliku da na jedan dan testiramo Teslin model S, a verzija koju smo dobili ima dva motora i bateriju od 75 kilovat-časova, dovoljnu da automobil od čak dvije i po tone pri normalnoj vožnji u realnim uslovima odveze gotovo 400 kilometara.

Teslu smo na jedan dan iznajmili na sajtu "turo.com" i sa osiguranjem i dadžbinama nas je došla 232 dolara. Pritom, ovoj cijeni treba dodati još 50 do 100 dolara za putarine i mostarine, koje su u državi Njujork prilično znatan trošak.

Samo punjenje baterije nije toliki problem kako se to obično misli, pogotovo ako se nalazite u Sjevernoj Americi ili zapadnoj Evropi, zato što se tamo na svakih stotinak kilometara nalaze Teslini superpunjači, koji za pola sata punjenja vašem tesli mogu dati 300 kilometara dometa. U blizini svake Tesline stanice za superpunjače nalazi se gomila restorana i kafića, pa vam nikako neće biti problem da nakon četiri sata vožnje, koliko vam u realnim uslovima treba da potrošite 300 km baterije, popijete kafu.

U našim uslovima, gdje superpunjača nema, Teslu punite kod kuće, najbolje preko noći. Istina, bez posebnih električnih sklopova koje treba ugraditi u vašu garažu, dakle ako Teslu punite direktno na utičnicu, trebalo bi vam tri dana da napunite bateriju. Ali malom investicijom i ugradnjom dodatne Tesline električne opreme, brzina punjenja se dramatično povećava: Teslu ćete kod kuće moći napuniti za desetak sati.

Teslini superpunjači već postoje u Hrvatskoj, a u planu su i kod nas i u Srbiji, tako da će za godinu do dvije njihove superstanice biti prisutne i ovdje. Takođe, u Banjaluci, u hotelu "Tesla" se nalazi i jedan nešto slabiji autorizovan Teslin odredišni punjač, koji bateriju može napuniti za solidnih par sati.

Naravno, ne treba ni napominjati da je vožnja na struju ne samo ekološki prihvatljivija, nego i znatno jeftinija: ako uzmete da ćete 100 kWh potrošiti za 530 kilometara, lako ćete vidjeti da je vožnja Tesle višestruko jeftinija od klasičnog automobila.

Svakako, velika mana je cijena: model S 75D, koji smo mi iznajmili, košta do 130.000 maraka, a za najskuplji model ovog automobila, model S sa jačim motorom i baterijom od 100 kWh treba iskeširati i do 250.000 maraka. Ovaj model čak nije ni najskuplji: model X, terenska verzija Tesle, košta i do 20 odsto više u odnosu na model S.

Treba, međutim, napomenuti da je Tesla započeo proizvodnju modela 3, jeftinije verzije, čija će početna cijena biti oko 60.000 maraka.

Ovdje je važno reći i to da su električni automobili ne samo neuporedivo brži od klasičnih, nego je i njihovo održavanje mnogo jednostavnije i jeftinije. Nema motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, ulja, alternatora, anlasera i drugih komplikovanih dijelova koji se lako kvare, a teško održavaju. Osim toga, tesla ima samo jednu brzinu: električni motor je preko reduktora obrtaja direktno povezan s točkovima, tako da nema mjenjača, kvačila, lamela i ostalih lako kvarljivih sklopova, a brzina, obrtni momenat i nalijeganje točkova na asfalt regulisani su elektronski putem variranja frekvencije i amplitude struje. Pritom, štedite i kočnice: električni motor može služiti i kao generator struje, tako da ne trebate trošiti diskove i pločice na kočnicama, a još uz to pravite struju za bateriju i dodatno produžavate domet!

Tesla nije samo dobar, brz i udoban automobil, već je i tehnološki izuzetno napredan: na samoj konzoli nalazi se veliki 17-inčni monitor, na kojem se nalaze sve komande i kontrole vozila. Time je Tesla postigao još jednu značajnu prednost: putem interneta, kojim je Tesla povezan sa Teslinim serverima, često se apdejtuje softver, čime vaš Tesla dobija na funkcionalnosti, pa čak i na brzini, a ne morate ga voziti kod mehaničara.

Softverska rješenja ključeve i dugmad čine potpuno izlišnim te da biste pokrenuli automobil dovoljno je da mu priđete. Ako je ključ kod vas, ona će prepoznati da dolazite i prilagoditi Teslu vašim perfomansama koje ste prethodno programirali. Dovoljno je samo da stisnete kočnicu i pritisnete pedalu gasa (ovo treba shvatiti vrlo uslovno jer nemamo bolju riječ) i Tesla će krenuti.

Pritom, nikako nemojte ponoviti našu grešku. Naviknuti na spore klasične automobile, pedalu gasa pritisli smo nešto jače, što je rezultiralo bukvalnim katapultiranjem automobila, koji je brzinu od stotinak kilometara na sat postigao za nekoliko sekundi.

Ako automobil želite testirati do krajnjih granica, pedalu gasa pritisnite do poda. S mjesta na brzinu do sto kilometara na sat doći ćete za nešto više od četiri sekunde.

Pritom Tesla kojeg smo mi testirali nije najbrži: verzija P, model S, s mjesta do brzine od sto kilometara na čas može postići za nevjerovatne 2,2 sekunde!

Ako mislite da je to suludo, treba napomenuti da je Tesla nedavno predstavio sportski automobil koji će brzinu od nula do stotinu doseći za čak 1,9 sekundi.

Ilon Mask, harizmatični generalni direktor i većinski vlasnik, na predstavljanju prototipa roadstera je rekao da je praktična demonstracija ovog ubrzanja zadala završni smrtonosni udarac klasičnim motorima. Teško je ne složiti se sa ovom konstatacijom.

O Tesli bi se moglo pričati danima, ali za kraj još jedna zanimljivost. Tesla ima veoma napredan autopilot, odnosno opciju da automobil sam može voziti po cestama s relativno malim krivinama.

Pored novih baterijskih tehnologija, autonomna vožnja će biti naredni veliki napredak, a Mask je najavio da će tokom 2018. godine Tesla eksperimentalno moći preći put od Los Anđelesa do Njujorka bez bilo kakvog upliva vozača.

Ukoliko ovo bude ostvareno, budućnost električnih ekološki prihvatljivih automobila sa autonomnom vožnjom, supermodernih baterija s dometom i do 1.000 kilometara i prihvatljivom cijenom je tu, nadohvat ruke.

Budućnost koja će promijeniti svijet i spasiti planetu od pošasti klimatskih promjena.

Osnovni podaci o testiranom automobilu:

Tip automobila: tesla model S

Godina proizvodnje: 2016.

Pogon: dva električna motora

Korisna snaga: 400 KS

Kapacitet baterije: 75 kWh

Maksimalno ubrzanje (0-100km/h): 4,4 sekunde

Realan kombinovani domet: 400 km