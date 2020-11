Nijemci objavili izvještaj koji su automobili najkvalitetniji

Njemačka organizacija TÜV, koja se bavi tehničkim pregledima u toj državi objavila je listu vozila, klasifikovanih po starosti, s najmanje i najviše grešaka. Obrađeno je čak devet miliona vozila pa o reprezentativnosti uzorka ne treba previše raspravljati.

U ovoj statistici su opšte inspekcije vozila koje su sprovedene od jula 2019. do juna 2020. godine, a zvanični naziv statistike je "TÜV Report 2021“ (TÜV-ov izveštaj 2021), objavila je Revija HAK, a prenosi Poslovni dnevnik.

Glavne kategorije u pregledu su: prednja i zadnja svjetla, kočnice, gubitak ulja, funkcionisanje kočnice, funkcionisanje ručne kočnice, pokazivači smjera, upravljački sistem, kočničko ožičenje, korozija, izduvni sistem, kontrolna jedinica motora…

Kao i prošle godine, veliki pobjednik je "SUV mercedes-benz GLC, koji u kategoriji do tri godine starosti ima samo 1,7 odsto grešaka. Na drugom mjestu je B klasa sa 2,2 odsto nedostataka u istoj kategoriji starosti, a odmah iza nje je opel insignija s, takođe, sa 2,2 odsto.

Pogled na statistiku pokazuje da kvalitetni automobili ne moraju nužno da budu skupi (pogotovo u starijim godištima) i da kvalitet više nije nešto što se isključivo povezuje s premijum proizvođačima. Na primjer, vozila kao što su mazda 2, opel adam ili honda jaz postižu ocjenu s niskom stopom kvarova na prvom opštem pregledu poslije tri godine.

Opel insignija visoko rangiran, na trećem mjestu.

Stope glavnih nedostataka: 3,7 odsto opel adam, 3,9 odsto honda jaz ili 4,5 odsto mazda 2. Ali, mali automobili zadržavaju kvalitet s godinama. To potvrđuje pogled na ocjenu sedmogodišnjaka: opel adam 10,3 odsto, mazda 2 10,5 odsto i honda jaz 11,7 odsto. I to poslije pređenih 61.000 do 68.000 kilometara.

Najbolji u klasama

U klasi mikroautomobila opel adam pobjeđuje četvrti put zaredom (3,7 odsto). U kategoriji malih automobila audi A1 ponovno je zauzeo prvo mjesto (3,3 odsto). Promjena u kompaktnoj klasi - hjundai i30 (2,5 odsto) zamjenjuje "Mercedesovu" A klasu.

Pobjedu u srednjoj klasi preuzima opel insignija (2,2 odsto) od prošlogodišnjeg pobjednika "Mercedesove" C klase.

U klasi monovolumena najbolja je B klasa (2,2 odsto). Ukupni pobjednik mercedes GLC (1,7 odsto) po drugi put je pobjednik SUV-a.

Treba napomenuti i neke zanimljivosti, a to je da se mnogo dačija na dnu ljestvice može povezati i sa priznanjem vlasnika da slabo održavaju svoja vozila. To je i najvažnija poruka ovakvih istraživanja - kvalitetnim održavanjem spriječićete mnoge kvarove.