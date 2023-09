Nikad veći interes građana za e-auta i hibride

SARAJEVO - Interesovanje domaćeg stanovništva za kupovinu električnih i hibridnih automobila ove godine je nikad veći, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH).

Naime, prema njihovim podacima, u prvih osam mjeseci ove godine uvezeno je 161 električno vozilo, dok je tokom cijele prošle godine u BiH došlo njih 69.

"Tokom osam mjeseci ove godine uvezeno je 787 hibridnih automobila, od toga 639 novih, a 148 polovnih. U 2022. godini je došlo 610 automobila, i to 463 nova, a 147 polovnih", piše u podacima UIO BiH.

Haris Muratović, brand manager MOON (Porsche BH), potvrđuje za "Nezavisne novine" da je veći interes građana za e-autima i hibridima i da ima više razloga za to.

"Prvi razlog je da u FBiH postoje mogućnosti za kupovinu ovih automobila iz subvencije i jako puno ljudi je to iskoristilo. To su 10.000 KM za e-auta i 5.000 KM za hibride. Drugi razlog je da sve više proizvođači forsiraju prodaju ovih automobila jer postupno dizel i benzinci idu iz proizvodnje, a sve više su to električni i hibridni automobili. Treća stvar koja je jako bitna je da polako infrastruktura oko izgradnje električnih punionica raste. Trenutno ima više od 300 punionica u BiH, a od ovog broja je 14 brzih. Vidjeli smo da je tokom ljetnog perioda jako puno ljudi, kako turista, tako i naših građana iz dijaspore dolazilo električnim automobilima i nisu imali nikakvih problema", naveo je Muratović.

Prema njegovim riječima, treba očekivati da za dvije, tri godine godišnje bude uvezeno oko 1.000 električnih automobila, te nekoliko hiljada hibrida.

"Moramo pratiti trendove proizvođača. Takođe, električni automobili su sve povoljniji. U Sarajevu već imamo nekoliko taksi električnih automobila koji ostvaruju velike uštede. Znamo da oni potroše dvije KM struje na 100 kilometara, za razliku od benzinca i dizela koji troše od 25 do 30 KM. To su najveći pokazatelji koliko je to isplativo, a smanjiće se zagađenje", pojasnio je Muratović.

Ono što predstavlja problem jeste složena procedura oko izdavanja građevinskih dozvola koje su potrebne za instalaciju punionica.

Anela Karahasan, sekretarka Udruženja za elektromobilnost pri Privrednoj komori FBiH, navela je da je problem instaliranja punionica izražen u Federaciji BiH zbog složene procedure izdavanja građevinskih dozvola.

"Trenutno, prema našim podacima, ima oko 300 punionica na području BiH i one su mahom instalirane tokom zadnje dvije godine. Uglavnom su to spore punionice koje su u privatnom vlasništvu. Interes građana za e-autima i hibridima je zaista veliki i veliki je upit za subvencije od strane federalnog ministarstva. Takođe, zastupnici su počeli da uvoze nove brendove, tako da smo doskoro imali svega dva brenda, a sad imamo veliki broj", naglasila je Karahasan.

Zbog ovoga su predstavnici Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj FBiH imali sastanak sa Almirom Bečarevićem, ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Bečarević je kazao da je upoznat sa ovim problemom, te pružio punu podršku razvoju elektromobilnosti i spremnost za proaktivnu saradnju u otklanjanju barijera privrednim subjektima u poslovanju.