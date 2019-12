Nikola dolazi u Evropu i ima 653 KS

Nikola Tre je prvi kamion-šleper na struju koji je nastao kao plod saradnje kompanija Nikola i Iveco, a namijenjen je evropskom tržištu.

Dva proizvođača su udružili snage tako što je osnovu za električni kamion pružila kompanija Iveco, kao specijalista za teretna vozila sa konvencionalnim pogonom, dok je Nikola bio zadužen za savremena tehnološka rešenja koja uključuju i alternativni pogonski sistem – na struju.

Nikola Tre je baziran na klasičnom Iveco S-Way kamionu koji je ovog leta predstavljen u Madridu, pa nije ni čudo da dva vozila imaju gotovo identičan dizajn spoljašnjosti.

Drugačiji je, naravno, logo - umjesto natpisa Iveco, tu je veliko, svjetleće slovo "N", kao simbol brenda Nikola, zatim svjetleća prednja maska, a uočljiva su i nova LED dnevna svjetla.

Ipak, najvažnije promjene kriju se ispod površine. Nikola Tre je opremljen modularnim pogonskim baterijma maksimalnog kapaciteta 720 kWh, koje se mogu prilagoditi potrebama naručioca kamiona.

Verzija koja je predstavljena na premijeri namenjena je regionalnom saobraćaju, odnosno prevozu robe na srednjim distancama, i nudi autonomiju u vožnji do 400 km.

Električni pogonski sistem raspolaže sa 480 kW (653 KS) i obrntim momentom od 1.800 Nm, a kamion može da ima 2 ili 3 osovine i nosivost od 18 do 26 tona.

Produkcijska verzija modela Nikola Tre debitovaće na sajmu komercijalnih vozila u Hanoveru, 2020. godine, a isporuke kupcima predviđene su za 2021.

Introducing the #NikolaTre BEV aimed for the European market and powered by Nikola's battery technology combined with @IVECOUK's manufacturing. It's the #TruckoftheFuture. @CNHIndustrial #ZeroEmissions pic.twitter.com/06oxwdqQsY